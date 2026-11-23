ChocoModica, Eurochocolate offre il marchio al Comune per un euro: «Il nome lo proponemmo noi»

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Un euro. È il prezzo che Eurochocolate chiede al Comune di Modica per il marchio ChocoModica nella parte che riguarda gli eventi. Gli organizzatori del festival di Perugia hanno depositato la settimana scorsa la domanda di registrazione del nome per pubblicità, fiere, esposizioni e organizzazione di manifestazioni, e si dicono pronti a cederlo subito alla città. Lo annuncia l’ufficio stampa di Eurochocolate in una nota diffusa oggi, a conclusione dell’edizione 2026.

La mossa entra in una partita che a Modica si gioca da settimane. Il nome della festa del cioccolato, come avevamo raccontato, è un marchio registrato nel 2016 da un’azienda privata, la Dolci Peluso srl di Salvatore Peluso, presidente del Consorzio di tutela del Cioccolato di Modica Igp, e rinnovato nel 2026 per altri dieci anni. Quella registrazione, però, copre soltanto i prodotti alimentari: cacao, cioccolato e dolciumi. Non gli eventi.

Il nome nato nel 2013

Eurochocolate rivendica la paternità della denominazione. Secondo la nota, fu proprio il festival a proporla all’amministrazione comunale di Modica nel 2013, quando gli fu chiesto di tornare a valorizzare il cioccolato modicano dopo gli anni di Chocobarocco, curati da altri organizzatori. L’amministrazione la usò quell’anno e nei due successivi.

Già allora, ricorda l’ufficio stampa, Eurochocolate rinunciò al proprio marchio e suggerì che fosse il Comune a registrare il nuovo nome, per affidarlo di volta in volta a chi ritenesse più adatto a organizzare l’evento. L’invito non fu raccolto e il marchio finì a un privato. Il rinnovo di quest’anno è definito nella nota «una situazione anomala», scoperta poche settimane fa, quando da più parti si era cominciato a parlare di un ritorno di Eurochocolate a Modica.

Leggi anche: ChocoModica si fa, ma il Consorzio prende le distanze: «Non è un nostro evento»

L’offerta e l’impegno

Ora la proposta: il marchio per gli eventi passa alla città al valore simbolico di un euro. Se l’amministrazione guidata dalla sindaca Maria Monisteri non dovesse accettare, Eurochocolate si impegna a non usare il nome ChocoModica negli anni a venire.

Il Comune, come avevamo scritto, aveva già chiesto per iscritto a Peluso la cessione del marchio, mentre il Consorzio ha autorizzato l’uso di «ChocoModica Natale» solo per l’edizione di dicembre finanziata dalla Regione. Pochi giorni fa, intanto, il cioccolato modicano era a Perugia con uno stand sostenuto dalla Provincia.

Resta da capire che cosa risponderà il Comune: sulla partita per il nome della festa, adesso, c’è un’offerta sul tavolo.

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