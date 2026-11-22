Ragusano tra Harry e 46 gradi: la Sicilia è seconda in Italia per eventi estremi

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Il mare che a gennaio ha scavalcato i lungomari da Marina di Ragusa a Pozzallo. Il termometro che ad agosto, a Santa Croce Camerina, ha toccato i 46 gradi. Il Ragusano li ha vissuti uno dopo l’altro, e adesso un rapporto nazionale li mette in fila: con 286 eventi meteo estremi che hanno causato danni dal 2015 al 30 settembre 2026, la Sicilia è la seconda regione d’Italia, dietro soltanto alla Lombardia (348). Lo dice il rapporto Città Clima 2026 di Legambiente, presentato a metà novembre.

Da 6 a 45 eventi in un anno

Il numero che colpisce di più non è il totale, ma la velocità. Nel 2015 in Sicilia gli eventi che avevano provocato danni erano 6; nel 2025 sono stati 45, con una crescita marcata negli ultimi due anni. Solo il Friuli-Venezia Giulia, passato da zero a 14, mostra un’impennata paragonabile. Dopo la Sicilia vengono Emilia-Romagna (249), Lazio (228), Toscana (215) e Veneto (202). In Italia gli eventi censiti dall’Osservatorio sono 2.689.

Tra le città, Palermo è quarta in Italia con 36 eventi, Agrigento ne conta 30 e Catania 15. Nessun comune ibleo compare nella classifica, ma la provincia ha avuto la sua parte.

Leggi anche: Pescatori fermi per i cicloni, 30 euro al giorno dalla Regione: domande dal 25

Harry e la costa iblea

Il rapporto ricorda il ciclone Harry di gennaio: oltre 600 millimetri di pioggia in 72 ore, raffiche oltre i 100 chilometri orari, onde fino a 9 metri e più di un miliardo di euro di danni in Italia secondo la Protezione civile, con Sicilia, Calabria e Sardegna le più colpite. Sulla costa iblea Harry ha lasciato il segno da Marina di Ragusa a Pozzallo, passando per Sampieri, Marina di Modica e Punta Secca: chalet, circoli nautici, bagni pubblici e spiagge erose. Uno studio internazionale ha poi misurato nel Canale di Sicilia, tra Portopalo e Malta, un’onda di 16,6 metri, la più alta mai registrata nel Mediterraneo.

I conti arrivano ancora adesso: la Regione ha appena aperto gli indennizzi per i pescatori rimasti in porto tra il 19 gennaio e il 18 febbraio, e a Scoglitti oltre 8.500 persone hanno firmato per salvare la spiaggia della Scogliera dall’erosione.

L’estate dei 46 gradi

Poi è arrivato il caldo. Il rapporto cita i 46,5 gradi registrati a giugno a Noto, a pochi chilometri dal confine della provincia. Ad agosto, in Sicilia, le temperature medie sono state più alte di 2,9 gradi rispetto all’anno prima e la richiesta di energia elettrica è salita del 25%. Nel Ragusano le stazioni del Sias, il 25 agosto, hanno segnato 46 gradi a Santa Croce Camerina, 44,7 a Comiso e 44,5 ad Acate.

Legambiente segnala anche un cambiamento meno visibile: in Sicilia e Calabria si diffondono mango, avocado e banane, mentre vite e olivo salgono di quota in cerca di temperature più miti. La ricetta indicata è l’adattamento: tra gli esempi c’è Siracusa, che in piazza Adda ha trasformato un parcheggio in un’area alberata con il recupero dell’acqua piovana, un intervento da 663 mila euro. L’associazione ricorda inoltre che la mancanza di finanziamenti frena l’attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, soprattutto nei Comuni con meno risorse.

Meteo Ragusa oggi, comune per comune

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata