Pescatori fermi per i cicloni, 30 euro al giorno dalla Regione: domande dal 25

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Un indennizzo per ogni giorno passato in porto. La Regione Siciliana ha pubblicato l’avviso per risarcire le imprese di pesca e gli equipaggi delle imbarcazioni rimasti fermi per il maltempo dell’inverno scorso, tra il ciclone Harry del 19 gennaio e il ciclone Oriana del 18 febbraio. Sul piatto ci sono 10,8 milioni di euro del Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell’acquacoltura. La misura copre tutte le marinerie siciliane e quindi anche quelle iblee, a partire da Pozzallo, Scoglitti e Marina di Ragusa, sulla costa che il ciclone Harry colpì duramente a gennaio.

Quanto spetta

Per le imprese è previsto un indennizzo giornaliero calcolato in base alla stazza di ciascuna imbarcazione, per tutto il periodo tra il 19 gennaio e il 18 febbraio. Ai marittimi spetterà invece un’indennità di 30 euro al giorno, l’importo previsto a livello nazionale, per compensare i mancati guadagni nello stesso periodo.

Come fare domanda

Le istanze si potranno presentare dal 25 novembre al 2 dicembre, esclusivamente sul portale dpm-sicilia.it. L’apertura della pagina dedicata sarà comunicata nella sezione del dipartimento della Pesca mediterranea sul portale della Regione, dove sono già disponibili il decreto di approvazione, l’avviso e la modulistica.

«È un sostegno assicurato a tutte le aziende e a tutti i lavoratori colpiti dai cicloni invernali, che hanno impedito di uscire in mare – dichiara l’assessore regionale alla Pesca Luca Sammartino –, e che si affianca alle altre iniziative già attivate per il ristoro dei danni e per il rincaro dei carburanti». A breve, annuncia, arriveranno anche misure per i segmenti che nel corso dell’anno hanno avuto altri problemi di mancato reddito.

Il nuovo avviso è diverso da quello sui danni materiali a barche, attrezzature e impianti: per quelli, invece, la Regione aveva stanziato 3 milioni a febbraio e altri 1,5 milioni all’inizio di novembre, come avevamo raccontato. Questa volta si indennizza il reddito perso nelle giornate in cui i pescherecci non hanno potuto lasciare i porti.

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