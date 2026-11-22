Necrologi: È scomparsa Luisa Mercedes Orozco Guzman

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È venuta a mancare oggi, serenamente e munita dei conforti religiosi, Luisa Mercedes Orozco Guzman, vedova Berrittella. Aveva 85 anni.

Ne danno il triste annuncio le figlie, i figli, i generi e i nipoti, che la custodiranno per sempre nel cuore, con gratitudine e infinito amore.

Il corteo muoverà domani, lunedì 23 novembre 2026, alle 15 dall’abitazione dell’estinta in via Domenico Cimarosa 16 a Ragusa. I funerali saranno celebrati nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù (ex Gesuiti).

La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.

Servizi funebri: Muccio, Ragusa.

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