I familiari di un paziente morto nel 2023 al Maggiore di Modica chiedono un accertamento tecnico preventivo. L’Asp si costituisce con l’avvocato Moltisanti.
Necrologi: È scomparsa Luisa Mercedes Orozco Guzman
22 Nov 2026 13:37
È venuta a mancare oggi, serenamente e munita dei conforti religiosi, Luisa Mercedes Orozco Guzman, vedova Berrittella. Aveva 85 anni.
Ne danno il triste annuncio le figlie, i figli, i generi e i nipoti, che la custodiranno per sempre nel cuore, con gratitudine e infinito amore.
Il corteo muoverà domani, lunedì 23 novembre 2026, alle 15 dall’abitazione dell’estinta in via Domenico Cimarosa 16 a Ragusa. I funerali saranno celebrati nella chiesa del Sacro Cuore di Gesù (ex Gesuiti).
La famiglia ringrazia quanti parteciperanno al rito funebre. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.
Servizi funebri: Muccio, Ragusa.
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