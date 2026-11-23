Ragusa 1940, la bisnonna che andò dal Duce per tre mesi di stipendi non pagati

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Partita dal profondo Sud per rivendicare il mancato pagamento dello stipendio da tre mesi al Tubercolosario di Ragusa.

Era il 15 dicembre del 1940: in casa Baglieri le ristrettezze economiche erano estreme. La mia bisnonna Giovanna, donna volitiva ed energica, lavoratrice instancabile, decise con l’appoggio di tutte le sue colleghe del Tubercolosario e Sanatorio “G. Odierna” di Ragusa di intraprendere quel viaggio di speranza per la sopravvivenza di tante famiglie ragusane. Approfittò dell’occasione della celebrazione della Giornata della madre e del fanciullo per recarsi a Roma a parlare direttamente con il Duce. La giornata era programmata per esaltare i simboli della forza e della continuità della razza. Il Podestà di Ragusa informa la Baglieri che sarà ricevuta insieme a 92 madri giunte da tutte le province d’Italia, che rappresentano le più numerose famiglie italiane, sottolineando con un pomposo apologo che con la visita al Capo del Governo, “primo animatore e instancabile assertore della saldezza del vincolo familiare come nucleo essenziale della Nazione e della necessità dell’accrescimento demografico come fondamento primo della potenza dei popoli”, degnamente avrà inizio la significativa celebrazione… La Giovanna non capì molto di quel discorso, ma si preparò a partire…

Dopo la sofferta ma essenziale decisione per la Baglieri (la mia bisnonna) di partire fra due giorni per Roma, la cosa più difficile era comunicarlo al marito Turiddu (Salvatore)… uomo di poche parole e visibilmente irritato dal comportamento audace e combattivo della consorte.

Leggi anche: Lutto in Sicilia, com’era una volta: tre giorni di «visita» e abiti neri per anni

All’annuncio della volontà di partire per essere ricevuta dal Duce a Roma, il Turiddu rispose in forma lapidaria: «Quella è la porta… se la varcherai per andare a Roma, non potrai più ritornarvi».

La Giovanna, senza esitare, rispose: «Beh, se questa è la tua decisione, ti informo che la casa in cui viviamo è la mia… quindi, se c’è qualcuno che varcherà la porta e non entrerà più… sarai tu!». Il Turiddu accompagnò, insieme a una nutrita schiera di donne e colleghi, la Giovanna, che partì.

Dopo la cerimonia a Roma per la Giornata della madre e del fanciullo, la Giovanna fu ricevuta dal Duce, che mostrò ammirazione per il coraggio e la determinazione di una donna del Sud come lei.

Dopo poco tempo gli stipendi a tutto il personale del Tubercolosario e Sanatorio “G. Odierna” furono erogati. Al ritorno a Ragusa, Giovanna Baglieri fu accolta alla stazione in un tripudio festante da buona parte dei colleghi e dalle autorità cittadine…

Beh, il Turiddu e la Giovanna vissero tanti anni insieme nella stessa casa, con la stima e l’ammirazione della propria città. Il tempo passa, ma i ricordi rimangono… Della bisnonna solo una nipote seguì il cammino: la Pina Blundo (alias mia madre), che lavorò all’ospedale “Maria Paternò Arezzo” e fu rappresentante sindacale, dando un notevole impegno alla causa femminile nel mondo del lavoro…

Ehilà… come dice il detto: le parole commuovono, ma gli esempi trascinano. Anch’io, Turiddu (Salvatore), il piccolo pronipote della Giovanna, nella mia carriera lavorativa presso il mitico Pastificio e Molino “S. Lucia” di Ragusa diventai rappresentante dei lavoratori, cercando di portare le istanze dei miei colleghi a una classe dirigenziale responsabile e collaborativa.

Concludo con il pensiero della Giovanna, che ebbi la fortuna di conoscere: «Caru picciriddu… sturia e pensa ca to testa, sulu accussì nun ti puonu futtiri…» (Caro bambino… studia e pensa con la tua testa, solo così gli altri non ti possono fregare…).

Salvatore Battaglia, Presidente dell’Accademia delle Prefi

Leggi anche: Storie di Sicilia: Babbaluci, dalle tavole dei Romani ai monti Iblei, la riscossa delle lumache · Quando bastavano una pentola, un barbiere e un piatto di fagioli per fare festa a Ragusa

Tutte le notizie di Ragusa

☀️ Ogni mattina le notizie di Ragusa nella tua email: iscriviti a Il buongiorno da RagusaOggi.it · 📲 segui il canale WhatsApp

© 2026 RagusaOggi.it – Riproduzione riservata · Note legali

© Riproduzione riservata