Modica, ritrovata Bianchina! La cagnolina di quartiere sta bene, decisiva la segnalazione di due ragazzine

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La cagnolina di quartiere sta bene ed è ben nutrita. A segnalarla e trattenerla sono state due giovani ragazze. Si chiude nel migliore dei modi una vicenda che per mesi ha tenuto con il fiato sospeso tanti modicani.

Quando ormai le speranze sembravano perdute, è arrivata la notizia che tutti aspettavano: Bianchina è stata ritrovata! La cagnolina di quartiere, cercata per mesi e diventata protagonista di una lunga mobilitazione sui social, sta bene. Il ritrovamento sarebbe avvenuto nella zona di Cava d’Ispica, dove finalmente qualcuno è riuscito a individuarla e a permetterne il recupero.

L’annuncio è arrivato ieri sera, con poche parole che hanno immediatamente restituito il sorriso a volontari e cittadini che non avevano mai smesso di sperare: «Cari concittadini, vi comunico che Bianchina è stata ritrovata!!».

A rendere ancora più bella questa storia è il ruolo decisivo di due ragazzine, che hanno segnalato la presenza della cagnolina e sono riuscite anche a trattenerla. Un gesto di attenzione e sensibilità che ha permesso di mettere finalmente la parola fine a una ricerca durata mesi.

Le condizioni di Bianchina sono rassicuranti: sta bene ed è ben nutrita. Una notizia meravigliosa, soprattutto considerando il lungo periodo trascorso lontano dai luoghi e dalle persone che abitualmente si prendevano cura di lei.

La scomparsa di Bianchina aveva mobilitato un’intera comunità. Per mesi si erano susseguiti appelli sui social, fotografie, condivisioni e inviti a prestare attenzione a ogni possibile avvistamento. La sua immagine era diventata familiare anche a chi magari non l’aveva mai incontrata direttamente.

Non era mancata neppure una ricompensa per chi fosse riuscito a fornire indicazioni utili al suo ritrovamento. Eppure, nonostante l’impegno dei volontari e la partecipazione di tantissimi cittadini, Bianchina sembrava essere scomparsa nel nulla.

Decine e decine di segnalazioni avevano riacceso periodicamente le speranze, ma molti avvistamenti si erano poi rivelati falsi allarmi. Ogni volta una nuova ricerca, ogni volta l’attesa di una conferma che non arrivava.

La vicenda era stata seguita anche dalle testate giornalistiche locali, proprio perché Bianchina non era soltanto un cane smarrito: era diventata una presenza cara a tanti modicani.

Accanto alla grande solidarietà dimostrata dalla città, purtroppo, non erano mancati episodi meno piacevoli. Sui social qualcuno aveva scherzato sulla vicenda, arrivando anche a pubblicazioni di cattivo gusto e a deridere i volontari quando alcune segnalazioni non trovavano conferma.

Nell’annuncio del ritrovamento, chi si è speso in prima persona per cercarla ha voluto ricordare anche questi episodi, senza però lasciare che prendessero il sopravvento sulla gioia del momento.

Perché dietro ogni appello, ogni condivisione e ogni avvistamento c’erano persone che continuavano a cercare, mosse soltanto dall’affetto e dalla preoccupazione per Bianchina.

Bellissime anche le parole di un’altra volontaria, che ha voluto ringraziare le due ragazzine protagoniste del ritrovamento e tutti coloro che hanno contribuito alle ricerche.

«Grazie alle due ragazzine che hanno segnalato e trattenuto Bianchina… Grazie a tutti coloro che in questo periodo si sono impegnati a cercarla e grazie a chi la accudisce».

Poi una frase che racchiude perfettamente il legame tra la cagnolina e la città: «Bianchina è un’anima libera ed è un dono per Modica e i modicani… Sorridiamole quando la incontriamo per strada».

Ed è proprio questo il senso più bello di tutta la storia. Bianchina è un cane di quartiere, un’anima libera che negli anni ha conquistato l’affetto di tante persone. Non appartiene a una sola famiglia, ma è diventata un po’ di tutti.

Dopo mesi di apprensione, finalmente la paura lascia spazio alla felicità. Un grazie alle due ragazzine che hanno permesso questo lieto fine e a tutti coloro che non si sono arresi.

Bentornata Bianchina! Modica ti aspettava e adesso può finalmente tornare a sorriderti.

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