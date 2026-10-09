Ancora nessuna notizia su Bianchina: arriva una ricompensa generosa per chi aiuterà a ritrovarla

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Che fine ha fatto Bianchina? È questa la domanda che continua a tenere in apprensione i volontari e i tanti cittadini che conoscono e vogliono bene alla cagnolina di quartiere, diventata negli anni una presenza familiare. Di lei non si hanno più notizie dal 29 settembre e, con il passare dei giorni, cresce la preoccupazione per le sue sorti.

In queste ore è arrivata una nuova iniziativa per provare a dare una svolta alle ricerche: è stata offerta una ricompensa molto generosa a chi sarà in grado di fornire informazioni utili per ritrovarla. Un appello che punta a raggiungere più persone possibile, nella speranza che qualcuno possa averla vista, riconosciuta o sappia qualcosa del suo allontanamento. Bianchina è una cagnolina di taglia media, con pelo medio-lungo color bianco-crema. A renderla facilmente riconoscibile è soprattutto il suo collare rosso con una medaglietta rossa a forma di cuore, sulla quale sono incisi il suo nome e il numero di cellulare della persona che si prende cura di lei. Non si esclude che possa essersi allontanata da Modica o che qualcuno, pensando di aiutarla, possa averla raccolta senza sapere che la stanno cercando disperatamente. Ogni ipotesi resta aperta e proprio per questo anche un piccolo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo.

L’invito è a ripensare agli ultimi giorni di settembre, a eventuali avvistamenti e a episodi insoliti, controllando anche cortili, terreni, garage e proprietà private dove potrebbe essere rimasta accidentalmente bloccata. Chi ha informazioni può contattare i volontari del Rifugio di Giulia o Anna al numero 338 944 1558. Sono disponibili anche gli altri recapiti riportati nell’appello diffuso per ritrovarla. La ricompensa vuole essere un ulteriore incentivo a rompere il silenzio e a far emergere qualsiasi segnalazione utile.

Non è necessario avere la certezza assoluta di aver visto proprio lei: anche un’indicazione da verificare potrebbe aiutare a ricostruire i suoi ultimi spostamenti. Bianchina non è soltanto un cane scomparso, ma una presenza a cui tante persone si sono affezionate e che oggi sperano di rivedere sana e salva. Se l’avete vista, se qualcuno ve ne ha parlato o se avete anche il minimo sospetto di sapere dove possa trovarsi, fatevi avanti. Condividere questo appello può essere fondamentale: la segnalazione giusta potrebbe finalmente riportare Bianchina a casa.

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