Ispica, nuovi mastelli per la differenziata a ogni famiglia: come prenotare il ritiro

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Ispica rinnova la sua immagine di città moderna vocata al rispetto dell’ambiente e si dota di nuovi contenitori, destinati a ogni famiglia, per la raccolta differenziata a uso domestico. Lo fa sulla scia di un doveroso e quanto rispettabile decoro, fondamentale per alzare l’asticella turistica del territorio, e sulla scia di risultati soddisfacenti che dal 2021 a oggi l’hanno portata a superare la soglia del cinquanta per cento nella raccolta differenziata.

Anche se dal 71,16 per cento del 2021 si è passati al 66,59 per cento nel 2022, al 65 per cento nel 2023 e al 65,48 per cento nel 2024. I dati della raccolta differenziata relativi al 2025 non sono stati ancora diramati ufficialmente, ma il trend è sempre e comunque positivo.

Come prenotare e dove ritirare i contenitori

Da questo fine mese e fino a metà dicembre gli ispicesi potranno ritirare i nuovi mastelli per la raccolta differenziata dei rifiuti, da quelli per l’umido a quelli per l’indifferenziato e alla carta. Obbligatoria la prenotazione e poi il ritiro dei nuovi contenitori.

L’Agesp ha diramato un calendario per il ritiro nei tempi utili e, nella fase della prenotazione, è possibile rivolgersi all’azienda (indirizzo: prenotazioni.agespspa.it) scegliendo giorno e fascia oraria disponibili. Tutti i cittadini richiedenti dovranno fornire codice fiscale dell’intestatario dell’utenza, codice contribuente e un indirizzo e-mail valido.

Dal 30 novembre al 5 dicembre è il turno dei residenti di Santa Maria del Focallo – Marza, che potranno ritirare i contenitori a uso domestico presso l’edificio della Guardia medica turistica sulla strada provinciale 67 Pozzallo – Pachino. Dal 7 al 19 dicembre, invece, tutti i residenti del resto del territorio potranno ritirare i contenitori presso l’Ufficio di Protezione civile in via Archimede. Chi non può andare personalmente potrà delegare qualcuno, indicandolo in fase di prenotazione con gli estremi del suo documento.

Oltre ai contenitori per singola famiglia, prosegue comunque il conferimento dei rifiuti anche nelle isole ecologiche distribuite nel territorio, sia nelle zone rurali sia nella fascia costiera, particolarmente frequentata per essere una delle più amene aree del litorale del sud-est siciliano.

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