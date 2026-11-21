Ragusa porta il centro storico a Bologna: «Ai Comuni servono più poteri»

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Rifare una piazza non basta, se la sera nessuno torna a casa in quelle strade. È il messaggio che Ragusa ha portato a Bologna, agli Stati Generali dell’ANCSA, l’Associazione nazionale dei centri storico-artistici: l’assessore comunale ai Centri storici Giovanni Gurrieri è intervenuto stamani al confronto sulle prospettive politiche, accanto ai rappresentanti di Bologna, Modena e Parma, e ha chiesto al Governo e alle Regioni più strumenti per i Comuni.

L’appuntamento, dal 19 al 21 novembre, era dedicato al tema «Abitare i centri e le città storiche» e ha messo allo stesso tavolo amministratori, urbanisti, studiosi e mondo economico: spopolamento, pressione turistica, sicurezza, mercato immobiliare e cambiamenti climatici le questioni sul tavolo.

Il percorso di Ragusa: casa, piazze e cultura

Gurrieri ha raccontato gli ultimi tre anni di lavoro sul centro storico. Il punto di partenza è il Masterplan per la rigenerazione urbana e la rivitalizzazione sociale, costruito proprio con l’ANCSA, a cui la città aveva aderito alla fine del 2023.

Tra gli esempi portati a Bologna c’è il bando da 900 mila euro per il recupero delle case private, con contributi a fondo perduto fino a 60 mila euro per immobile e un occhio di riguardo per chi torna ad abitarle. Poi la riqualificazione di piazzetta Monsignor Tidona e di Palazzo Ina, il progetto di via Monelli per rendere il centro più accessibile e visibile, e il percorso per un nuovo spazio culturale e teatrale all’aperto ai Giardini Iblei.

C’è anche il capitolo di Palazzo delle Poste, che non appartiene al Comune: secondo l’assessore, la rigenerazione deve coinvolgere pure i proprietari pubblici e privati di edifici di interesse collettivo. «Non basta recuperare un edificio o rifare una piazza: dobbiamo creare le condizioni affinché le persone scelgano di tornare ad abitare questi luoghi», ha detto Gurrieri.

La richiesta al Governo: più autonomia ai Comuni

La parte più politica dell’intervento riguarda i limiti degli enti locali. Ai Comuni, ha sostenuto l’assessore, si chiedono risposte su sicurezza, decoro, qualità del commercio e vivibilità dei quartieri, ma le norme nazionali ed europee, a partire da quelle sulla liberalizzazione dei servizi, lasciano poco margine per decidere quali attività aprono e dove.

Da qui la richiesta a Governo e Regioni: più autonomia amministrativa nei contesti di particolare valore storico, regole per governare le trasformazioni tutelando insieme impresa, residenti e identità dei luoghi, e strumenti che favoriscano investimenti privati e nuove case disponibili per chi vuole viverci.

Ragusa, ha ricordato Gurrieri, ha scelto una delega specifica ai Centri storici, pensata per tenere insieme urbanistica, lavori pubblici, cultura, commercio, mobilità e politiche sociali. «Il centro storico rappresenta la nostra identità – ha concluso – ma deve essere soprattutto un luogo nel quale costruire il futuro».

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