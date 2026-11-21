Pozzallo, l’ex mercato ortofrutticolo diventa polo di alta formazione per i giovani

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L’ex mercato ortofrutticolo di Pozzallo cambia destinazione e, dopo il restauro, diventerà un polo di alta formazione per i giovani del territorio. La struttura sarà trasformata in un centro di alta formazione universitaria e professionale grazie all’affidamento a Isfoter, società partecipata da Confcommercio Catania e inserita nel sistema Confcommercio, che realizzerà un progetto rivolto ai giovani, alle imprese e all’intero territorio del Sud-Est siciliano.

Il sindaco: «Investiamo sulle nuove generazioni»

«Per anni abbiamo visto tanti ragazzi lasciare la nostra città per cercare altrove opportunità di studio e crescita professionale», dichiara il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna. «Oggi vogliamo offrire loro una possibilità concreta in più per costruire il proprio futuro restando vicino alle proprie famiglie. Non recuperiamo soltanto un immobile: investiamo sulle nuove generazioni e sulle prospettive di sviluppo della nostra comunità». Per il primo cittadino, Pozzallo compie così un passo importante verso il futuro.

Che cosa ospiterà il nuovo polo

Il nuovo polo formativo nasce dall’esperienza maturata negli anni dal sistema Confcommercio nel campo della formazione professionale e dell’aggiornamento delle imprese. La struttura ospiterà percorsi collegati al mondo universitario, attività specialistiche dedicate ai settori strategici dell’economia contemporanea, momenti di incontro tra scuola e lavoro e iniziative rivolte alle imprese. Di formazione targata Confcommercio si era già parlato nei giorni scorsi, con il corso per agenti immobiliari concluso con l’attestato.

Porto, retroporto e Zes unica

A rendere l’iniziativa particolarmente significativa, sottolinea il Comune, è la posizione strategica di Pozzallo, con il porto, il retroporto inserito nella Zes unica e un tessuto economico fortemente orientato alla logistica, al turismo e ai servizi. L’obiettivo è creare un punto di riferimento capace di attrarre studenti, professionisti e operatori economici, favorendo nuove opportunità di crescita per l’intero territorio.

«Pozzallo guarda avanti con fiducia», conclude il sindaco Ammatuna. «Vogliamo che questa città diventi sempre più un luogo dove i giovani possano formarsi, crescere e costruire il proprio futuro. È una sfida ambiziosa che affrontiamo con grande ottimismo e con la consapevolezza delle potenzialità che il nostro territorio può esprimere».

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