Nasce ConfFormazione Ragusa: nuovo sindacato provinciale per la formazione professionale

Ragusa compie un passo significativo nel campo della formazione professionale e dell’orientamento. È stato infatti costituito il sindacato provinciale ConfFormazione Ragusa, aderente a Confcommercio, con l’obiettivo di dare rappresentanza e forza contrattuale agli operatori di un comparto che sta attraversando una fase di profondo cambiamento.

La decisione è stata presa durante l’assemblea degli operatori del settore, svoltasi nei locali Confcommercio di via Roma a Ragusa, dove è emersa con chiarezza la necessità di creare un organismo capace di interpretare le esigenze degli enti che operano nella formazione, in particolare di quelli non accreditati, spesso privi di un riferimento stabile nei tavoli istituzionali.

Un organismo per affrontare le sfide del settore

Il settore della formazione professionale, infatti, è oggi interessato da cambiamenti normativi, incertezze economiche e nuove sfide organizzative, elementi che rendono sempre più necessario un coordinamento strutturato e una rappresentanza unitaria.

La nascita del sindacato provinciale ConfFormazione Ragusa risponde a questa esigenza, proponendosi come interlocutore autorevole nel dialogo con Regione Siciliana, enti locali, istituzioni scolastiche e parti sociali, con l’obiettivo di tutelare la dignità professionale degli operatori, garantire la qualità dei servizi formativi e sostenere la stabilità economica delle attività del settore.

Tra le priorità del nuovo organismo vi sono la rappresentanza degli interessi morali ed economici degli associati, la promozione della qualità della formazione e dell’orientamento, la valorizzazione del ruolo degli enti formativi e la partecipazione ai tavoli di confronto istituzionale.

Elezione del direttivo e del presidente provinciale

L’assemblea ha approvato all’unanimità la costituzione del sindacato e ha stabilito in sei membri la composizione del direttivo provinciale. Sono stati eletti per acclamazione Gianluca Occhipinti, Giorgio Guastella, Marco Capobianco, Salvatore Salibba, Gianluca Manenti, Marco Santoro e Carlo Palacino.

Successivamente, l’assemblea ha individuato come presidente provinciale ConfFormazione Ragusa il dottor Gianluca Occhipinti, che ha dato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico ottenendo il consenso dei presenti.

