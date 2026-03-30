Dal Gruppo di Scicli ad Alberto Burri: il MACC costruisce il suo futuro culturale



Si lavora per il trasferimento dei quadri in esposizione da alcuni decenni in alcune sale dell’antico palazzo comunale e per perfezionare tutte le possibili ipotesi di intervento per accedere a finanziamenti regionali e nazionali. A spiegarlo l’assessore alla cultura Giuseppe Mariotta rispondendo ad un’interrogazione presentata dal consigliere comunale del PD, Caterina Riccotti, sulla chiusura del MACC dopo la fine della mostra di Emilio Isgrò.

L’assessore Giuseppe Mariotta assicura che nulla si ferma attorno al Museo di arte contemporanea all’ex convento del Carmine.

“Abbiamo avuto un incontro a Roma con il direttore della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura con il quale abbiamo affrontato la questione finanziamenti. Ai bandi del Pac, il piano per l’arte contemporanea potremo partecipare solo se siamo in possesso di alcuni requisiti. Fra questi una collezione permanente di proprietà comunale nella sede del MACC. Il nostro Comune possiede già una collezione di base, costituita da opere di Piero Guccione e degli artisti del Gruppo di Scicli, attualmente custodite a Palazzo Spadaro. Abbiamo già avviato la stima delle opere, come previsto dalle procedure di valorizzazione e inventariazione, il trasferimento della collezione al MACC affinché diventi la collezione permanente del museo. La procedura di costituzione della collezione permanente è svolta con risorse interne, in quanto il Comune dispone di competenze storico-artistiche adeguate per la fase preliminare quale la inventariazione, la catalogazione e la stima). Eventuali incarichi esterni saranno conferiti nel rispetto del Codice dei Contratti Pubblici e con procedure trasparenti”.

Attualmente il MACC è chiuso.

“E’ chiuso per lavori di miglioramento quali il potenziamento dell’impianto elettrico, gli adeguamenti tecnici necessari per ospitare mostre di livello nazionale e l’allestimento della collezione permanente. Stiamo anche lavorando ad una mostra di alto profilo che dovrebbe portare nella nostra città opere di Alberto Burri. Proprio per questo motivo sono in corso trattative con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, che gestisce uno dei più importanti complessi museali monografici al mondo dedicati all’artista. La trattativa riguarda una grande mostra di Alberto Burri, con un costo stimato di 40.000 euro. E poi è in corso il dialogo per portare sempre a Scicli ed al MACC la mostra “Franco Battiato. Un’altra vita”, attualmente esposta al MAXXI di Roma dal 31 gennaio al 26 aprile 2026. Il MACC è attualmente chiuso, ma non per inattività: è chiuso perché stiamo costruendo il suo futuro”.

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