Torna il Discobus a Ragusa: trasporto gratuito per l’Arcadia tra musica e sicurezza

Un servizio sempre più apprezzato dai giovani e pensato per coniugare divertimento e sicurezza. A Ragusa torna il Discobus, il collegamento gratuito da e per la discoteca Arcadia, confermato anche per le prossime serate del 4 e 5 aprile.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco di un progetto già sperimentato con successo nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione tra Comune, gestori del locale e operatori del trasporto.

Due gli appuntamenti già fissati:

4 aprile con il dj set di Merk & Kremont

con il dj set di Merk & Kremont 5 aprile con la “Notte Italiana”

Eventi che richiameranno numerosi giovani e per i quali il Discobus rappresenta una soluzione concreta per spostarsi in modo sicuro.

Come funziona il servizio

Il servizio è completamente gratuito, ma per usufruirne è obbligatoria la prenotazione tramite modulo online, da compilare entro le scadenze indicate (per il 4 aprile entro le ore 10 del 2 aprile).

Le richieste vengono gestite in ordine cronologico e la conferma definitiva arriva via email nei giorni successivi.

Orari e percorsi

Sono previste due corse di andata:

Prima corsa (con partenza da Ibla) Ragusa Ibla ore 22:00 Scalo Merci ore 22:10 Via Brin (Marina) ore 22:30 Arrivo all’Arcadia ore 22:40

Seconda corsa Scalo Merci ore 23:30 Via Brin ore 23:50 Arrivo ore 00:00



Per il ritorno è prevista una corsa unica:

Partenza dall’Arcadia ore 04:00

Via Brin ore 04:10

Scalo Merci ore 04:30

Arrivo a Ibla ore 04:40

Il Discobus nasce con un obiettivo preciso: garantire spostamenti sicuri e responsabili, riducendo l’uso dell’auto privata nelle ore notturne e prevenendo situazioni di rischio legate alla guida.

Divertimento sì, ma in sicurezza

Non solo musica e serate, dunque. Il Discobus rappresenta anche un messaggio culturale: divertirsi in modo consapevole è possibile.

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