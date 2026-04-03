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Torna il Discobus a Ragusa: trasporto gratuito per l’Arcadia tra musica e sicurezza

03 Apr 2026 18:55

Un servizio sempre più apprezzato dai giovani e pensato per coniugare divertimento e sicurezza. A Ragusa torna il Discobus, il collegamento gratuito da e per la discoteca Arcadia, confermato anche per le prossime serate del 4 e 5 aprile.

Un’iniziativa che si inserisce nel solco di un progetto già sperimentato con successo nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione tra Comune, gestori del locale e operatori del trasporto.

Le prossime date

Due gli appuntamenti già fissati:

  • 4 aprile con il dj set di Merk & Kremont
  • 5 aprile con la “Notte Italiana”

Eventi che richiameranno numerosi giovani e per i quali il Discobus rappresenta una soluzione concreta per spostarsi in modo sicuro.

Come funziona il servizio

Il servizio è completamente gratuito, ma per usufruirne è obbligatoria la prenotazione tramite modulo online, da compilare entro le scadenze indicate (per il 4 aprile entro le ore 10 del 2 aprile).

Le richieste vengono gestite in ordine cronologico e la conferma definitiva arriva via email nei giorni successivi.

Orari e percorsi

Sono previste due corse di andata:

  • Prima corsa (con partenza da Ibla)
    • Ragusa Ibla ore 22:00
    • Scalo Merci ore 22:10
    • Via Brin (Marina) ore 22:30
    • Arrivo all’Arcadia ore 22:40
  • Seconda corsa
    • Scalo Merci ore 23:30
    • Via Brin ore 23:50
    • Arrivo ore 00:00

Per il ritorno è prevista una corsa unica:

  • Partenza dall’Arcadia ore 04:00
  • Via Brin ore 04:10
  • Scalo Merci ore 04:30
  • Arrivo a Ibla ore 04:40

Il Discobus nasce con un obiettivo preciso: garantire spostamenti sicuri e responsabili, riducendo l’uso dell’auto privata nelle ore notturne e prevenendo situazioni di rischio legate alla guida.

Divertimento sì, ma in sicurezza

Non solo musica e serate, dunque. Il Discobus rappresenta anche un messaggio culturale: divertirsi in modo consapevole è possibile.

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