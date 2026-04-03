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Torna il Discobus a Ragusa: trasporto gratuito per l’Arcadia tra musica e sicurezza
03 Apr 2026 18:55
Un servizio sempre più apprezzato dai giovani e pensato per coniugare divertimento e sicurezza. A Ragusa torna il Discobus, il collegamento gratuito da e per la discoteca Arcadia, confermato anche per le prossime serate del 4 e 5 aprile.
Un’iniziativa che si inserisce nel solco di un progetto già sperimentato con successo nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione tra Comune, gestori del locale e operatori del trasporto.
Le prossime date
Due gli appuntamenti già fissati:
- 4 aprile con il dj set di Merk & Kremont
- 5 aprile con la “Notte Italiana”
Eventi che richiameranno numerosi giovani e per i quali il Discobus rappresenta una soluzione concreta per spostarsi in modo sicuro.
Come funziona il servizio
Il servizio è completamente gratuito, ma per usufruirne è obbligatoria la prenotazione tramite modulo online, da compilare entro le scadenze indicate (per il 4 aprile entro le ore 10 del 2 aprile).
Le richieste vengono gestite in ordine cronologico e la conferma definitiva arriva via email nei giorni successivi.
Orari e percorsi
Sono previste due corse di andata:
- Prima corsa (con partenza da Ibla)
- Ragusa Ibla ore 22:00
- Scalo Merci ore 22:10
- Via Brin (Marina) ore 22:30
- Arrivo all’Arcadia ore 22:40
- Seconda corsa
- Scalo Merci ore 23:30
- Via Brin ore 23:50
- Arrivo ore 00:00
Per il ritorno è prevista una corsa unica:
- Partenza dall’Arcadia ore 04:00
- Via Brin ore 04:10
- Scalo Merci ore 04:30
- Arrivo a Ibla ore 04:40
Il Discobus nasce con un obiettivo preciso: garantire spostamenti sicuri e responsabili, riducendo l’uso dell’auto privata nelle ore notturne e prevenendo situazioni di rischio legate alla guida.
Divertimento sì, ma in sicurezza
Non solo musica e serate, dunque. Il Discobus rappresenta anche un messaggio culturale: divertirsi in modo consapevole è possibile.
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