Pulizia completata: da Playa Grande a Sampieri spiagge pronte per Pasquetta

Le spiagge del litorale di Scicli tornano finalmente fruibili dopo il passaggio del ciclone Harry. Sono terminati questa mattina i lavori di pulizia straordinaria che hanno interessato l’intera costa, da Playa Grande fino a Sampieri, restituendo decoro e accessibilità agli arenili in vista del primo grande appuntamento della stagione: Pasquetta.

Un intervento necessario e articolato, reso indispensabile dai danni provocati dal maltempo, che aveva compromesso la piena fruibilità delle spiagge. Più operazioni sono state messe in campo per rimuovere detriti e riportare le condizioni di sicurezza lungo tutta la fascia costiera.

Interventi su tutto il litorale: da Playa Grande a Sampieri

I lavori hanno riguardato tutte le principali località balneari del territorio: Playa Grande, Donnalucata, la spiaggia di ponente e Micenci, Palo Rosso, Palo Bianco, Filippa, Pezza Filippa, Spinasanta, Arizza, Bruca, Cava d’Aliga, Costa di Carro e Sampieri.

Un’azione capillare che ha permesso di ripristinare completamente gli arenili, rendendoli pronti ad accogliere cittadini e visitatori proprio nei giorni di festa, quando tradizionalmente si registra il primo grande afflusso verso il mare.

L’obiettivo: spiagge pronte per il primo bagno di stagione

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Marino ha accelerato gli interventi per rispettare una scadenza precisa: garantire la piena fruibilità delle spiagge in tempo per il lunedì di Pasquetta.

Complice anche il miglioramento delle condizioni meteo, atteso proprio nei giorni festivi, il litorale di Scicli si prepara così ad accogliere residenti e turisti per una giornata all’insegna del relax e della natura.

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