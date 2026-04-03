A Le Masserie il regalo diventa sorpresa: boom di partecipazione per l’uovo gratis e personalizzato

Sta riscuotendo grande successo l’iniziativa pasquale del Centro Commerciale Le Masserie, dove da questa mattina è partita “Sorprese su Misura! Personalizza il tuo uovo di Pasqua”. E la risposta del pubblico non si è fatta attendere: tanti visitatori, curiosi e famiglie stanno affollando la piazzetta principale del centro, partecipando con entusiasmo a un’idea che riporta dritti al valore del regalo.

Un successo già dal primo giorno

Fin dalle prime ore, l’iniziativa ha registrato una buona affluenza. In molti stanno approfittando dell’occasione per acquistare un dono nei negozi del centro e trasformarlo gratuitamente in qualcosa di ancora più speciale.

Il meccanismo è semplice ma coinvolgente: si sceglie un regalo, lo si consegna con lo scontrino al maestro cioccolatiere presente in galleria e, sotto gli occhi dei presenti, l’oggetto viene inserito all’interno di un uovo di cioccolato artigianale.

Un doppio effetto sorpresa: prima il regalo scelto, poi l’uovo stesso, realizzato al momento e donato gratuitamente dal centro commerciale.

Il ritorno della vera sorpresa

L’iniziativa punta proprio a questo: restituire alla Pasqua il senso autentico della sorpresa. Non più oggetti standard già annunciati sulle confezioni, ma qualcosa di personale, pensato per chi lo riceverà.

E il pubblico sembra apprezzare. C’è chi sceglie piccoli pensieri simbolici, chi regali più importanti, ma tutti accomunati dall’idea di rendere unico il momento.

L’esperienza dal vivo

A rendere ancora più coinvolgente l’evento è la lavorazione dal vivo del cioccolato. Il maestro cioccolatiere, davanti agli occhi dei presenti, chiude e rifinisce ogni uovo, trasformando il gesto del regalo in un vero e proprio spettacolo.

Un mix tra tradizione artigianale e innovazione, che sta attirando non solo chi vuole partecipare, ma anche tanti curiosi.

Si replica domani

Dopo il successo di oggi, l’appuntamento prosegue anche domani, con le stesse modalità: dalle 10 alle 19, sempre nella piazzetta principale del centro (davanti Unieuro).

L’uovo viene realizzato gratuitamente per chi effettua un acquisto nei negozi del centro commerciale, uno per persona, fino ad esaurimento scorte.

Un’occasione che, a giudicare dalla partecipazione odierna, continuerà ad attirare pubblico anche nella seconda giornata.

Una Pasqua diversa

Più che una semplice iniziativa, quella delle Masserie si sta rivelando un’esperienza: un modo diverso di vivere la Pasqua, in cui il valore non è solo nel regalo, ma nel pensiero che lo accompagna. E così, a Ragusa, l’uovo torna davvero ad essere una sorpresa.

© Riproduzione riservata