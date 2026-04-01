ASP Ragusa assume: 56 medici cercasi. Domande entro il 23 aprile

Nuove opportunità nel settore sanitario in Sicilia. L’ASP di Ragusa ha indetto un importante concorso pubblico per la copertura di 56 posti di dirigente medico, affiancato da un percorso di stabilizzazione che riguarda altri 38 lavoratori precari del comparto sanità. Un doppio intervento che punta a rafforzare l’organico e migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Concorso pubblico: tutte le discipline coinvolte

Il bando riguarda cinque aree strategiche della sanità. In particolare, sono disponibili 8 posti in Ortopedia e Traumatologia, 25 in Medicina d’Emergenza e Urgenza, 10 in Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica, 7 in Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base e 6 posti in Psichiatria.

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo ufficiale entro il 23 aprile. Tutti i dettagli relativi ai requisiti, alle modalità di partecipazione e alla documentazione necessaria sono disponibili sul sito istituzionale dell’ASP, nella sezione dedicata a bandi e concorsi.

Stabilizzazione del personale precario

Parallelamente al concorso, l’ASP ha avviato un percorso di stabilizzazione per 38 operatori sanitari. L’intervento interessa diverse figure professionali, tra cui infermieri, tecnici sanitari, fisioterapisti, operatori socio-sanitari e altre figure fondamentali per il funzionamento del sistema sanitario.

Si tratta di un passaggio significativo che punta a garantire continuità lavorativa a chi ha già contribuito negli anni alla tenuta dei servizi, soprattutto nelle fasi più critiche per il sistema sanitario.

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