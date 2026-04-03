Novità trasporto pubblico: più corse per Ibla e nuove tariffe

Importanti novità per il trasporto pubblico locale a Ragusa con l’arrivo del mese di aprile. Cambiano orari, servizi e tariffe, con un potenziamento significativo dei collegamenti da e per Ragusa Ibla, soprattutto in vista della stagione turistica.

Il nuovo assetto punta a rendere il trasporto urbano più efficiente e accessibile, rispondendo alle esigenze di residenti e visitatori.

Navette potenziate: Hybus Verde attiva ogni giorno

La principale novità riguarda la navetta Hybus Verde, che non sarà più limitata ai weekend ma sarà attiva tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 01:20 fino al 30 settembre 2026. La tariffa sarà allineata a quella delle altre linee urbane, rendendo il servizio più uniforme e semplice da utilizzare.

Confermata anche la navetta Hybus Rossa, che sarà operativa ogni venerdì, sabato e domenica dalle 18:15 alle 00:15 fino al 27 settembre 2026, rafforzando così i collegamenti serali verso il centro storico.

Cambiano le tariffe: biglietto singolo e nuovo abbonamento

Novità anche sul fronte dei costi. Il biglietto “corsa semplice” sarà valido esclusivamente per una singola tratta e non più a tempo, mentre il prezzo del ticket acquistato a bordo subirà un lieve aumento, passando da 1,50 euro a 1,60 euro.

Tra le innovazioni più rilevanti figura l’introduzione di un abbonamento annuale al costo di 330 euro, pensato per chi utilizza quotidianamente il trasporto pubblico. Una misura che punta a incentivare l’uso continuativo dei mezzi urbani.

Un servizio sempre più centrale per la mobilità urbana

“Il nuovo servizio di trasporto pubblico locale sta diventando una comoda ed efficiente abitudine per i ragusani”, ha dichiarato l’assessore alla Mobilità Giovanni Gurrieri.

Le modifiche introdotte mirano a rafforzare l’offerta, soprattutto nei periodi di maggiore affluenza turistica, e a strutturare un sistema di mobilità sempre più stabile e affidabile.

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