Attivata l’illuminazione nelle contrade rurali di Modica: più sicurezza negli incroci strategici

Un intervento atteso da tempo e oggi finalmente realtà. A Modica è stata completata ed è pienamente operativa la nuova rete di pubblica illuminazione in sette incroci strategici delle contrade rurali, migliorando in modo significativo sicurezza e visibilità nelle ore serali e notturne.

L’intervento ha interessato alcune tra le aree più sensibili del territorio: Passo Parrino, Fondo Mosche, Torre Palazzelle, Cammaratini Gisira e Pozzo Cassero, punti viari che negli anni avevano evidenziato criticità, soprattutto per la scarsa illuminazione.

Più sicurezza nelle strade rurali

Con l’entrata in funzione degli impianti, cambia concretamente la quotidianità di residenti e automobilisti. Gli incroci interessati risultano oggi più visibili e sicuri, riducendo i rischi legati alla circolazione in zone periferiche spesso poco illuminate.

Si tratta di un intervento mirato, che punta a rafforzare la sicurezza della viabilità rurale, spesso trascurata rispetto alle aree urbane ma fondamentale per la vita di molte comunità locali.

Tecnologia green e costi zero

Uno degli aspetti più innovativi del progetto è rappresentato dalla tecnologia utilizzata: gli impianti sono alimentati da pannelli fotovoltaici, una scelta che consente autonomia energetica e azzera l’impatto sulla rete elettrica.

Una soluzione che coniuga sostenibilità ambientale ed efficienza, permettendo al tempo stesso di contenere i costi. L’opera, infatti, è stata realizzata senza gravare sulle casse comunali.

L’assessore Antoci: “Impegno mantenuto”

Soddisfazione è stata espressa dall’assessore all’Urbanistica Tino Antoci, che ha sottolineato il valore concreto dell’intervento: “Con l’attivazione degli impianti consegniamo alla città un risultato che incide sulla vita quotidiana di tanti cittadini. Abbiamo mantenuto l’impegno assunto, portando riqualificazione e sicurezza in aree strategiche. È la dimostrazione che si può intervenire in modo efficace, nel rispetto del territorio e senza costi per il Comune”.

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