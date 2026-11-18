Piccoli agenti immobiliari crescono: con l’attestato concluso il corso di Confcommercio

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Dopo l’esame finale arriva l’attestato: a Ragusa si è svolta la cerimonia di consegna ai corsisti che hanno completato il percorso professionalizzante per agenti immobiliari promosso da Confcommercio provinciale. Un’iniziativa nata per dare nuove competenze e strumenti operativi a chi vuole lavorare in un settore sempre più complesso e in continua evoluzione.

I partecipanti hanno seguito con impegno le varie fasi del corso e hanno sostenuto con profitto gli esami previsti dal programma. Un risultato che, secondo gli organizzatori, conferma il valore di un percorso capace di tenere insieme preparazione teorica e aspetti pratici della professione.

Chi c’era alla consegna

Alla cerimonia erano presenti il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, il presidente della Fimaa, Danilo Bonuomo, il presidente sezionale di Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo, che ha animato il corso come docente, e il responsabile provinciale di Confcommercio, Corrado Lupo.

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sul ruolo sempre più strategico degli agenti immobiliari nel mercato e sulla necessità di investire con continuità nella formazione, per garantire standard qualitativi elevati e servizi più efficienti a cittadini e imprese. Un tema di attualità in un territorio dove, come ha raccontato la fotografia sul commercio di Ragusa, il mondo delle imprese è chiamato ad adattarsi ai cambiamenti.

Le parole di Manenti

«La formazione rimane uno degli strumenti più importanti a disposizione del sistema Confcommercio», ha spiegato Manenti, perché permette di creare professionalità preparate e aggiornate, in grado di affrontare un mercato che cambia rapidamente. Il presidente si è detto soddisfatto dell’interesse dei partecipanti, che hanno seguito il corso con attenzione e senso di responsabilità e sono arrivati all’esame finale con una preparazione adeguata.

Per Manenti l’esperienza dimostra che il territorio dispone di energie, competenze e professionalità pronte a mettersi in gioco. Confcommercio, ha aggiunto, continuerà a investire nella qualificazione degli operatori economici con percorsi che rappresentano una concreta opportunità di crescita personale e professionale. Il presidente ha ringraziato quanti hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa, dai docenti ai responsabili organizzativi fino ai corsisti, che hanno affrontato ogni fase con serietà e determinazione.

Parole di apprezzamento sono arrivate anche dai rappresentanti della categoria, che hanno sottolineato quanto sia importante disporre di professionisti sempre più qualificati e pronti alle nuove dinamiche del mercato immobiliare.

La consegna degli attestati chiude così un percorso formativo che ha registrato una significativa partecipazione e conferma l’impegno di Confcommercio Ragusa e di Fimaa nel sostenere la crescita professionale degli operatori del settore, favorendo competenze aggiornate e una maggiore qualificazione dell’intera categoria.

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