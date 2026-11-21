Bollette dell’acqua, Pozzallo fa muro: il Consiglio vota unito contro i rincari

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Il no di Pozzallo all’acqua più cara non è più soltanto quello del sindaco. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione d’indirizzo urgente che chiede di fermare i rincari delle tariffe idriche e di mettere ordine in un servizio che in città, da mesi, fa discutere.

Il voto dell’aula impegna formalmente l’amministrazione a battersi nelle sedi competenti perché l’aumento non venga applicato e perché agli utenti siano garantiti trasparenza e rimborsi.

Il voto contrario all’Ati

La mozione nasce per dare forza alla posizione già espressa dal sindaco Roberto Ammatuna nell’Assemblea territoriale idrica di Ragusa. Come avevamo raccontato, l’Ati ha approvato a maggioranza un adeguamento tariffario del 10,5 per cento: soltanto Pozzallo e Ispica hanno votato contro, denunciando i continui disservizi nell’erogazione.

Per un’utenza tipo, secondo i dati diffusi dopo l’assemblea, la spesa annua passa da 205 a 226 euro. E il primo rincaro potrebbe non essere l’ultimo: la progressione prevista fino al 2029 porta l’aumento complessivo oltre il 38 per cento in quattro anni.

Una città che ha già pagato i disagi

A Pozzallo il tema dell’acqua pesa più che altrove. In estate la città ha fatto i conti con acqua salmastra, per i valori elevati di cloruri, e con frequenti interruzioni della fornitura. Intanto sulla gestione di Iblea Acque restano aperti gli interrogativi sui conti e sulla riscossione.

Ora il Consiglio ha messo nero su bianco una posizione comune, al di là degli schieramenti: l’amministrazione ha un mandato unanime da far valere davanti all’Ati.

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