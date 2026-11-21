Modica, Villa Cascino punta a 200mila euro dalla Regione per tornare un parco verde

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Un parco storico con vista sulla città, che Modica vuole restituire ai cittadini. Il Comune ha deciso di candidare Villa Cascino al bando con cui la Regione finanzia la rigenerazione del verde urbano: in palio c’è un contributo fino a 200mila euro, il massimo previsto per ciascun Comune.

Il progetto si chiama «Villa Cascino – rigenerazione del parco storico e valorizzazione del verde urbano per la biodiversità e l’adattamento ai cambiamenti climatici».

Un polmone verde tra il Dente e la Sorda

Per l’amministrazione Villa Cascino è un patrimonio storico, ambientale e paesaggistico che non riguarda soltanto il quartiere Dente, dove si trova, ma tutta la città: è vicina al centro storico e alla Sorda e ha punti panoramici di particolare pregio.

L’intervento punta a rigenerare il parco, valorizzarne il verde, renderlo più accessibile e fruibile, tutelare la biodiversità e adattarlo ai cambiamenti climatici. Sono gli stessi criteri con cui la Regione valuterà le domande: accessibilità, sostenibilità ambientale, vicinanza al centro abitato, pregio dell’area e uso di materiali ecosostenibili.

Il bando regionale

Il bando è stato varato il 5 novembre dall’assessorato regionale al Territorio e all’Ambiente e finanzia la rigenerazione di aree verdi, parchi urbani, orti urbani e giardini pensili. Per partecipare il Comune dovrà presentare una relazione e un primo documento di progettazione. I tempi della graduatoria non sono ancora stati resi noti.

Villa Cascino era già entrata nelle cronache dei fondi regionali per la provincia, nel confronto su quanti dei milioni annunciati da Palermo siano davvero arrivati nel Ragusano.

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