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Gara clandestina, pistola, lesioni e fuga: tre denunce dei Carabinieri tra Vittoria, Scoglitti e Chiaramonte
21 Nov 2026 09:56
Controlli del territorio nel Ragusano: un automobilista denunciato per fuga dopo un incidente, un uomo trovato con una pistola a salve senza tappo rosso e un giovane sorpreso mentre partecipava a una gara clandestina.
Tre le persone denunciate dai militari del Comando provinciale dei Carabinieri tra Vittoria, Scoglitti e Chiaramonte Gulfi, nell’ambito di distinti interventi dei militari dell’Arma.
A Scoglitti, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 49enne di Vittoria per lesioni personali colpose e fuga a seguito di incidente stradale. L’uomo, dopo essere rimasto coinvolto in un sinistro sulla Strada Provinciale 31, andando a impattare contro un’utilitaria condotta da un giovane, si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso. I militari, dopo aver acquisito il certificato medico con la prognosi della persona coinvolta, hanno proceduto alla denuncia.
A Vittoria, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile del NORM, durante un servizio di controllo notturno, hanno fermato un 36enne del posto alla guida del proprio SUV. Nel corso della perquisizione del veicolo, all’interno del vano portaoggetti, è stata rinvenuta una pistola a salve priva del tappo rosso, completa del relativo munizionamento. Non avendo fornito un valido motivo per il possesso e il trasporto dell’oggetto, l’uomo è stato denunciato in base all’articolo 4 della legge 110/1975.
Terzo intervento a Chiaramonte Gulfi, in contrada Sant’Ippolito, dove i Carabinieri hanno denunciato un 26enne che, alla guida della propria BMW, la notte precedente alla gara automobilistica della “Salita dei Monti Iblei”, sarebbe stato intento a gareggiare clandestinamente con altre autovetture.
I tre indagati sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria iblea, che dovrà valutare le rispettive responsabilità nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.
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