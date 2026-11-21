Scicli, cresimandi e famiglie al Carmine: la Diocesi di Noto riparte dai giovani

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Non più navigazioni solitarie ma in comunione, per rafforzare quella fede di popolo sulla quale puntare per costruire un futuro di condivisione e di pace. Il tutto partendo dai giovani e con essi da chi sta loro accanto nella crescita.

Oggi e domani famiglie e cresimandi di tutti i vicariati della Diocesi di Noto si ritroveranno nelle singole città per andare avanti nell’annunciato percorso di formazione per quei ragazzi e quei giovani che rappresentano il fulcro del futuro. Ogni Vicariato, nelle città della Chiesa netina, si incontrerà per una riflessione comune sul messaggio lanciato dal Vescovo mons. Salvatore Rumeo, quello di essere «pescatori di uomini, di anime, di sguardi. Questo è il tempo di Cristo, il nostro tempo». Un messaggio lineare, di coinvolgimento, di impegno, di sguardi attenti e di amore.

A Scicli l’incontro nella chiesa del Carmine

Ogni città, fra oggi e domani, con i suoi Vicariati incontrerà tanti ragazzi, le famiglie, i cresimandi, i loro padrini e le loro madrine. A Scicli l’attento don Nello Garofalo ospiterà l’evento nella sua chiesa del Carmine, nell’omonima piazza. L’evento di un nuovo percorso, avviato pian piano dal vescovo Rumeo; un percorso che sa di nuova stagione, una stagione di «pesca» che trovi linfa nei quartieri con il raccordo dei Vicariati, chiamati a rafforzare rapporti sinergici fra le parrocchie.

Le parole del vescovo Rumeo ai cresimandi della Diocesi di Noto

«Vedo le reti di Cristo sui Comuni della nostra Diocesi, vedo la gioia dei ragazzi e la passione di tante famiglie animate dall’amore per Cristo. Comunità in festa, gioiose, pronte a testimoniare una fede semplice e vera – sono le parole che, fra riflessione e gioia, pronuncia il Vescovo Salvatore Rumeo – raccontiamo per le strade e nelle piazze le opere del Signore, non vergogniamoci della Sua amicizia. Diventiamo costruttori di vera fraternità, fedeli al Suo Messaggio d’amore. Il mondo ha bisogno di pace? Offriamo l’unica che possediamo, quella donata dal Signore Risorto. Gratuitamente. A tutti».

Un nuovo cammino annunciato nelle settimane scorse con la lettera pastorale per l’anno 2026-2027; un cammino di cambiamento e di vicinanza che apre le porte alla speranza.

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