Elvira Seminara ed il suo “Lunario dei giorni insonni”, a Scicli, dà a battesimo un nuovo spazio culturale al Carmine

Un evento culturale in punta di piedi, l’inizio di un progetto culturale di ampio respiro che porterà in città scrittori e scrittrici che vanno per la maggiore. Tutto ciò nella cripta del convento Carmine grazie alla disponibilità del parroco Don Nello Garofalo che ha saputo cogliere la ricerca di uno spazio culturale avviata da settimane e “firmata” Mondadori book store Scicli in una città che fa “fermentare” la cultura fin dagli anni Settanta del secolo scorso.

Scicli offre spazi e coglie proposte a conferma della volontà di mantenere in vita la tradizione di Piero Guccione e del suo Gruppo di Scicli di camminare di pari passo con il mondo culturale.

A presentare l’ultima fatica letteraria della scrittrice e giornalista siciliana Elvira Seminara è stato il critico Giuseppe Pitrolo. Forte della sua lunga esperienza di critico letterario ha dialogato con la Seminara in maniera aperta, toccando i temi del libro riflettendo anche sul ruolo della Sicilia negli ambiti della scrittura. “In Italia se cercate prosecco dovete andare in Veneto, se volete piastrelle dovete recarvi a Sassuolo ma se cercate scrittori dovete venire in Sicilia” – ha aperto così Giuseppe Pitrolo la sua conversazione con la scrittrice catanese elencando una sfilza di autori partendo da Jacopo da Lentini, Verga, Pirandello, Brancati, Vittorini, Quasimodo, Bufalino fino ad arrivare agli attuali, nuovi ed originali.

Fra queste Elvira Seminara che vive fra Catania e Roma e che nel suo nuovo lavoro racconta una Iris che ha imparato a vivere in disparte per tenere a bada ogni istinto di felicità dopo un matrimonio naufragato e molti entusiasmi evaporati.

“Lunario dei giorni insonni”, il romanzo che sa di buona scrittura, di conoscenza del mondo dal punto di vista geografico (Alert, l’insediamento più a nord del pianeta che si trova nel nord del Canada, è il “paradiso” in cui Iris la protagonista si è trasferita a vivere), umano, naturalistico e sentimentale. Incuriosisce il monito-consiglio riportato nel retro della copertina: “gli altri non sanno quanta sana vita si perdono, a usare la notte per dormire”. Ed ancora “l’insonnia è contagiosa…E che non importa quanto siamo bravi a nasconderci, perchè può comunque accadere che la vita ci venga a stanare”.

