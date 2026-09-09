“Sarai pescatore di uomini”: Noto apre il nuovo anno pastorale nel segno della missione

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Quattro appuntamenti, il 22, il 24 ed il 25 settembre e l’8 ottobre, che avviano l’anno pastorale nella Diocesi netina. Il vescovo Salvatore Rumeo ha “pensato” ai quattro appuntamenti in maniera da raggiungere anche la periferia e li spiega in una lettera resa ufficiale nel giorno della Natività della Beata Vergine Maria dell’8 settembre. “Con il Piano pastorale diocesano per gli anni 2025–2031 la nostra Chiesa locale ha scelto di concretizzare le proposte emerse dai tavoli sinodali diocesani, nell’orizzonte dell’itinerario sinodale di tutta la Chiesa universale, la cui fase attuativa vivrà tappe importanti e significative nei prossimi anni 2027-2028, e della ricezione del documento dell’episcopato italiano ‘Radicati e costruiti in Cristo’ contenente le linee di orientamento per l’attuazione del Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese in Italia e le scelte prioritarie in esso contenute – viene annunciato nella nota di ufficializzazione del convegno – il tema ‘Sarai Pescatore di Uomini’ che mostrerà il volto missionario della Chiesa servirà sia come momento di verifica dell’anno appena trascorso, sia come lancio della tematica del secondo anno di questo primo biennio che ci apprestiamo ad iniziare. Proprio per questo, per favorire una verifica tramite un confronto maggiore e più concreto, quest’anno la celebrazione del primo giorno del convegno è stata pensata in forma decentrata nei singoli vicariati”.

L’avvio del nuovo percorso sarà fatto il secondo giorno con la Lectio biblica di Lc 5, 1-11 ‘Vi farò pescatori di uomini» da parte del Sacerdote Gaetano Piccolo, Docente di Filosofia presso la Pontificia Università Gregoriana, mentre la conclusione, il terzo giorno, come sempre sarà fatta nella Basilica Cattedrale a Noto da parte del Vescovo, Mons. Salvatore Rumeo con la presentazione delle linee di indirizzo per ‘Il cammino della Chiesa di Noto nell’anno pastorale 2026-2027. Tappe e prospettive’. A conclusione, Giovedì 8 ottobre alle ore 18:30 sarà nostro ospite il Cardinale Baldassare Reina,Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma che converserà sul tema ‘L’annuncio del vangelo e la missione della Chiesa in un mondo che cambia’.0

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