Al via il nuovo asse viario per l’aeroporto di Comiso: firmato il contratto da 48,3 milioni

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Un’opera attesa da anni entra nella fase operativa. Firmato il contratto per i lavori dei lotti 1 e 2 del nuovo collegamento tra la SS 115, l’aeroporto di Comiso e la SS 514 Ragusa-Catania. Investimento da 48,27 milioni di euro e 900 giorni previsti per completare l’intervento.

Comiso, firmato il contratto per la nuova strada verso l’aeroporto

Il potenziamento dei collegamenti stradali con l’aeroporto di Comiso entra in una fase decisiva. È stato infatti firmato il contratto d’appalto per la realizzazione dei lotti 1 e 2 del nuovo asse viario destinato a collegare la SS 115 Comiso-Vittoria con l’aeroporto di Comiso e con la SS 514 Ragusa-Catania.

L’importo contrattuale dell’opera ammonta a 48,27 milioni di euro, comprensivi degli oneri di sicurezza. Un investimento strategico per il territorio ibleo, destinato a intervenire sulla mobilità e a rafforzare i collegamenti tra l’aeroporto, la rete stradale provinciale e l’asse verso Ragusa-Catania.

Un’opera strategica per la mobilità del territorio ibleo

I lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo di imprese formato dal Consorzio Stabile Progettisti Costruttori e dal Consorzio Stabile Steelconcrete, dopo un iter amministrativo avviato alla fine del 2025.

Il progetto prevede la realizzazione di circa 6,3 chilometri di nuove opere stradali, con il tracciato che si sviluppa dalla SS 115 fino alla rotatoria sulla SP 4. L’obiettivo è rendere più efficiente il sistema viario a servizio dell’aeroporto di Comiso e migliorare i collegamenti con il resto del territorio ibleo.

Per un’infrastruttura aeroportuale, la qualità e l’efficienza dei collegamenti rappresentano infatti un elemento decisivo. Una rete stradale più funzionale può incidere sulla facilità di accesso allo scalo, sulla sicurezza della mobilità e sulla capacità del territorio di attrarre investimenti, visitatori e nuove opportunità economiche.

“Un passaggio decisivo per un’opera attesa da anni”

A sottolineare il valore dell’intervento è la presidente Maria Rita Schembari, che considera la firma del contratto un passaggio determinante per un’opera attesa da tempo.

«Siamo davanti a un passaggio decisivo per un’opera strategica attesa da anni, destinata a migliorare la mobilità, la sicurezza dei collegamenti e la competitività dell’intero territorio ibleo», dichiara Schembari.

La presidente ricorda inoltre che l’intervento è sostenuto da importanti risorse provenienti dai Fondi di Sviluppo e Coesione, grazie all’impegno della Regione Siciliana, del presidente Renato Schifani e dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Mobilità Alessandro Aricò.

Consegna dei lavori prevista entro i primi giorni di ottobre

Il prossimo appuntamento sarà l’apertura ufficiale del cantiere. La consegna dei lavori è prevista entro i primi giorni di ottobre, alla presenza delle autorità regionali.

Da quel momento inizierà a decorrere il cronoprogramma dell’intervento, che prevede 900 giorni per la conclusione dei lavori.

Si tratta quindi di un’opera destinata ad accompagnare il territorio per i prossimi anni e che, una volta completata, dovrebbe modificare in maniera significativa il sistema dei collegamenti stradali nell’area compresa tra Comiso, Vittoria e Ragusa.

Dalla gara all’aggiudicazione: completato l’iter degli affidamenti

La gara per l’affidamento dei lavori è stata avviata alla fine del 2025 e si è conclusa il 17 giugno 2026, mentre l’aggiudicazione è stata perfezionata il 17 luglio.

Con la firma del contratto si conclude la fase relativa agli affidamenti principali. Nel frattempo sono state completate anche le procedure per i servizi collegati alla realizzazione dell’opera, tra cui il monitoraggio ambientale, la bonifica da ordigni esplosivi, i servizi catastali e i servizi di ingegneria per la direzione dei lavori.

Un passaggio che consente quindi al progetto di entrare nella fase concretamente operativa, dopo il lungo percorso amministrativo e progettuale.

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