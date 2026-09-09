Diocesi di Ragusa: don Salvatore Frasca nuovo Animatore spirituale dei Cursillos

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Nuovo incarico nella Diocesi di Ragusa per il triennio 2026-2029. Monsignor Giuseppe La Placa ha nominato don Salvatore Frasca Animatore spirituale diocesano dell’Associazione Cursillos di Cristianità, che raccoglie il testimone da don Girolamo Alessi.

Don Salvatore Frasca alla guida spirituale dei Cursillos di Cristianità

Un nuovo incarico nel cammino pastorale della Chiesa ragusana. In data 7 settembre 2026, il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, ha nominato il sacerdote Salvatore Frasca nuovo Animatore spirituale diocesano dell’Associazione Cursillos di Cristianità.

Don Frasca assume l’incarico per il triennio 2026-2029, raccogliendo il testimone da don Girolamo Alessi, che ha svolto il servizio nel precedente periodo.

La nomina si inserisce nel percorso di accompagnamento spirituale dell’associazione, realtà impegnata nella formazione cristiana e nella promozione della fede attraverso momenti di incontro, testimonianza e condivisione.

Il passaggio di consegne dopo il servizio di don Girolamo Alessi

Con la nuova nomina si conclude il mandato di don Girolamo Alessi, al quale la Diocesi di Ragusa ha espresso la propria gratitudine per il servizio svolto come Animatore spirituale diocesano dell’Associazione Cursillos di Cristianità.

Un ringraziamento che sottolinea il valore del servizio pastorale prestato nel corso del precedente triennio e che accompagna il passaggio di consegne al nuovo responsabile spirituale.

La Diocesi accanto al nuovo incaricato

La Diocesi di Ragusa ha rivolto a don Salvatore Frasca il proprio augurio per il nuovo incarico, assicurandogli la preghiera e il sostegno nel cammino che lo attende.

Il mandato per il periodo 2026-2029 rappresenterà una nuova tappa nel rapporto tra la Diocesi e l’Associazione Cursillos di Cristianità, con l’obiettivo di proseguire il percorso spirituale e pastorale dell’associazione all’interno della comunità ecclesiale ragusana.



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