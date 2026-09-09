Cinque anni alla guida del Servizio di Psicologia dell’ASP di Ragusa. La dottoressa Mariacristina Tomaselli è stata nominata direttore della U.O.C. Servizio di Psicologia al termine della selezione pubblica per titoli e colloquio. Un incarico di responsabilità che arriva al termine di un percorso professionale maturato nel campo della salute mentale, con una particolare esperienza […]
Si ricomincia con le attività dopo la pausa estiva. I Pirati delle Marza tornano sul campo
09 Set 2026 11:14
Pulizia di un territorio che, in questa estate 2026 come anche nelle precedenti, è stato preso d’assedio da parte di quei turisti particolarmente affascinati dalla bellezza dei luoghi. Punta Ciriga, sul litorale ispicese, è uno di questi. E’ bello, suggestivo, incontaminato, da incorniciare per la bellezza del luogo e per natura in alcuni tratti allo stato brado senza compromissioni cementizie proprie delle coste che godono di un particolare fascino. Sabato si torna sul campo: si torna nelle attività di pulizia della costa, della spiaggia, del litorale misto fra spiaggia sabbiosa, scogliera e faraglioni. Appuntamento alle 9 al parcheggio di Punta Ciriga. “Per pulire la zona dopo l’estate – è l’appello dei Pirati della Marza, noti per il loro impegno nella salvaguardia e nella pulizia della zona costiera ispicese – venite ad aiutarci ed a conoscerci, muniti di guanti, capello ed acqua per l’uso personale”.
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