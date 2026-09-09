A Comiso inaugurate tre strade nei quartieri residenziali: nuovi cantieri in arrivo

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Nuove strade consegnate alla città di Comiso e altri interventi pronti a partire. Nei primi giorni di settembre sono stati completati e inaugurati i lavori di rifacimento di alcune arterie situate in quartieri residenziali e densamente abitati. A comunicarlo è l’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba, che sottolinea come gli interventi siano destinati a migliorare la vivibilità e la viabilità di diverse zone della città.

Via Libero Grassi, via degli Ontani e il prolungamento di via Arcobaleno

Gli interventi hanno interessato in particolare via Libero Grassi, via degli Ontani e il prolungamento di via Arcobaleno, opere di urbanizzazione che, secondo l’amministrazione comunale, consentono di completare e rendere più funzionali alcune aree residenziali particolarmente popolate.

«Si tratta nello specifico della via Libero Grassi, via degli Ontani e il prolungamento della via Arcobaleno, i cui lavori sono stati completati nei primi di settembre», spiega l’assessore Roberto Cassibba. «Sono opere di urbanizzazione con le quali andiamo a definire interventi in una serie di quartieri altamente abitati e residenziali, rendendoli molto più vivibili e fruibili dal punto di vista della viabilità».

Un intervento che punta dunque non soltanto a migliorare la qualità del manto stradale, ma anche a rendere più agevoli gli spostamenti quotidiani dei residenti, intervenendo in zone dove la presenza abitativa è particolarmente significativa.

Il rifacimento delle strade è stato finanziato attraverso un mutuo contratto con Cassa Depositi e Prestiti per un importo complessivo di 300 mila euro, destinato alla realizzazione delle opere.

Scuola Mazzini e parcheggio dell’Istituto Carducci, prossime consegne

Il programma degli interventi pubblici a Comiso non si ferma alle strade. Secondo quanto annunciato dall’assessore Cassibba, saranno infatti consegnati a breve alla città anche la scuola Mazzini e il parcheggio dell’Istituto Carducci, situato in via Anna Romano Assenza.



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