A Ragusa la solidarietà non va in vacanza: record di donazioni di sangue, raccolte 7.230 unità

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In provincia di Ragusa l’estate della solidarietà fa registrare un risultato senza precedenti. Nei mesi di luglio e agosto sono state raccolte 7.230 unità di sangue e plasma, un numero mai raggiunto nello stesso periodo. Un dato che conferma la grande generosità dei donatori iblei e che assume ancora più valore alla luce della carenza di sangue registrata nei mesi estivi in diverse regioni italiane.

Emergenza sangue, l’appello del Centro Nazionale Sangue

Il Centro Nazionale Sangue ha recentemente segnalato una situazione di carenza di sangue verificatasi in particolare nei mesi di giugno e luglio e in alcune regioni italiane, lanciando un appello a rafforzare la raccolta. Un invito raccolto da Avis Nazionale e rilanciato sul territorio dalle strutture provinciali, chiamate a mantenere alta l’attenzione sulla necessità di donare.

In questo scenario, la provincia di Ragusa ha risposto con numeri particolarmente significativi. Le 7.230 unità raccolte tra luglio e agosto rappresentano un risultato record per il periodo e testimoniano l’importanza di una rete di donazione capace di garantire continuità anche durante i mesi estivi.

Ragusa non si ferma: sangue e plasma anche per i territori in difficoltà

L’Avis Provinciale di Ragusa intende continuare a fare la propria parte attraverso un’intensa attività di promozione e sensibilizzazione rivolta a donatrici, donatori e cittadini iblei. L’obiettivo è mantenere costante il livello di attenzione e favorire una cultura della donazione che non si limiti alle fasi di emergenza.

I dati raccolti durante l’estate dimostrano, infatti, che la provincia è riuscita a garantire non soltanto il fabbisogno del proprio territorio, ma anche a mettere a disposizione unità destinate ad altre realtà territoriali alle prese con situazioni di criticità. Un meccanismo di solidarietà che rende la donazione ancora più importante e conferma il ruolo strategico dei donatori iblei nel sistema trasfusionale.

7.230 unità in due mesi: un risultato record

Il dato di 7.230 unità di sangue e plasma raccolte nei mesi di luglio e agosto rappresenta il cuore della comunicazione dell’Avis Provinciale di Ragusa. Si tratta di un risultato mai raggiunto in precedenza nello stesso periodo e che assume un valore particolare perché ottenuto durante l’estate, una fase dell’anno nella quale le donazioni possono fisiologicamente risentire di vacanze, spostamenti e riduzione delle presenze sul territorio.

Il risultato, però, non deve far abbassare la guardia. Al contrario, l’Avis sottolinea la necessità di proseguire nell’attività di sensibilizzazione, perché l’autosufficienza di sangue e plasma è un obiettivo che riguarda l’intero sistema sanitario, dal livello provinciale a quello regionale e nazionale.

“Continuare a impegnarsi per garantire un prezioso salvavita”

Il messaggio rivolto dall’Avis Provinciale di Ragusa è quindi quello di continuare a donare e mantenere alta l’attenzione. La disponibilità di sangue e plasma è indispensabile per consentire il regolare svolgimento di numerose attività sanitarie e per garantire assistenza ai pazienti che, quotidianamente, necessitano di trasfusioni e di emocomponenti.

L’associazione si dice certa che donatrici e donatori continueranno a offrire il proprio contributo, dimostrando ancora una volta generosità, sensibilità, senso civico e solidarietà. La sfida è quella di trasformare il risultato record dell’estate in una continuità di donazioni capace di sostenere il sistema anche nei mesi successivi.

La donazione di sangue è una responsabilità collettiva

Dietro ogni unità raccolta c’è un gesto concreto che può fare la differenza. Per questo l’Avis Provinciale di Ragusa invita a non considerare conclusa la fase di attenzione legata all’emergenza estiva, ma a proseguire nella cultura della donazione.

Garantire un adeguato approvvigionamento di sangue e plasma significa contribuire direttamente al funzionamento di attività sanitarie essenziali. Il sangue resta infatti un prezioso salvavita e la sua disponibilità dipende dalla scelta volontaria e consapevole dei donatori.

L’estate iblea ha dunque consegnato un dato record, ma anche un messaggio preciso: la solidarietà non va in vacanza. Le 7.230 unità raccolte tra luglio e agosto rappresentano un traguardo importante per Ragusa e, allo stesso tempo, un incentivo a continuare sulla strada della donazione.

L’intervento del presidente di Avis Nazionale

Per approfondire il tema della carenza di sangue e conoscere gli interventi di sensibilizzazione promossi a livello nazionale, Avis ha inoltre diffuso le interviste del presidente di Avis Nazionale Oscar Bianchi, dedicate alla situazione della raccolta e all’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla donazione.

È possibile consultare gli interventi direttamente sul sito ufficiale di Avis Nazionale.

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