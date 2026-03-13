Il collegamento tra Ragusa Superiore e Ibla: partono i lavori su via Monelli. FOTO

Entra nel vivo il cantiere di via Monelli, arteria fondamentale tra Ragusa Superiore e Ragusa Ibla, con la consegna ufficiale dei lavori che segna un passo decisivo del progetto di ricucitura urbana atteso da anni. L’intervento, dal valore complessivo di circa 950.000 euro, è finanziato per 500 mila euro tramite la Legge su Ibla e per 450 mila euro da risorse regionali, e punta a rivoluzionare la mobilità, la sicurezza e la fruibilità di uno dei luoghi più suggestivi della città.

La riqualificazione interesserà oltre 1.420 metri lineari di percorso e prevede la posa di 6.500 m² di nuovo asfalto, il rifacimento dei tradizionali muri a secco, l’installazione di 50 nuovi corpi illuminanti e il consolidamento del costone roccioso, con la realizzazione di caditoie per la raccolta delle acque piovane. Questi interventi rappresentano un elemento chiave per la sicurezza idrogeologica e la vivibilità della zona.

Obiettivi strategici del progetto

L’assessore comunale ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri, ha sottolineato l’importanza di via Monelli all’interno del nuovo Masterplan cittadino: “Avremo una strada sicura, illuminata e vivibile, che fungerà da terza via di collegamento tra Ragusa Superiore e Ibla, affiancandosi a Corso Mazzini e via Risorgimento. L’opera valorizza aree poco frequentate e integra i quartieri storici in un’unica strategia urbana.”

Piano traffico e riduzione dei disagi

Per limitare i disagi durante i lavori, l’Amministrazione comunale ha predisposto un piano di circolazione che manterrà la strada percorribile con senso unico di marcia, consentendo il transito quasi costante. La chiusura totale della strada sarà prevista solo durante le operazioni più delicate, come il consolidamento del costone roccioso.

