Ordinanza di chiusura per il cinema Madison di Ragusa: rimborso per i biglietti de “Il diavolo veste Prada 2”

Scatta la chiusura del cinema “Madison Cinemas srl” di Ragusa, in contrada Cimillà, dopo un’ordinanza firmata dalle autorità competenti che dispone la sospensione dell’attività per gravi criticità legate alla sicurezza antincendio. L’ordinanza è stata emanata dal sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, il 18 aprile. L’ordinanza resterà in vigore, si legge nel documento, fino al 3 maggio.

Il provvedimento arriva a seguito di una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, nella quale vengono evidenziate carenze nei requisiti di sicurezza della struttura. Secondo quanto riportato, il complesso dispone di nove sale cinematografiche per una capienza complessiva di circa 1.200 persone, circostanza che ha portato alla diffida del titolare dal proseguire le proiezioni in attesa degli adeguamenti necessari.

Nella stessa comunicazione viene inoltre precisato che la Scia presentata ai sensi della normativa vigente deve considerarsi sospesa, rendendo di fatto impossibile lo svolgimento dell’attività di pubblico spettacolo.

A rafforzare il quadro è intervenuta anche la Questura, che ha chiesto al Comune di effettuare ulteriori accertamenti e di valutare l’inibizione immediata dell’accesso al pubblico fino alla regolarizzazione delle posizioni amministrative e tecniche.

Il Comune ha quindi ritenuto necessario adottare un provvedimento urgente, motivato dalla tutela della pubblica e privata incolumità, disponendo la sospensione immediata dell’attività e il divieto di utilizzo dei locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza e al rilascio delle necessarie autorizzazioni.

La proprietà del cinema Madison, tuttavia, ha fatto sapere di aver già trasmesso tutta la documentazione richiesta agli enti competenti e di essere in attesa degli esiti delle verifiche. Nonostante ciò, l’ordinanza resta al momento pienamente in vigore. Su punto abbiamo sentito gli uffici comunali: ci è stato detto che la documentazione presentata non è stata ritenuta al momento sufficiente.

Nel frattempo, la società ha provveduto anche allo storno dei biglietti già acquistati dal pubblico per l’attesissima programmazione del film “Il diavolo veste Prada 2”, evento che aveva registrato grande interesse e prenotazioni. Il film doveva essere proiettato questa sera.

La situazione resta quindi in evoluzione, tra atti amministrativi, verifiche tecniche e la posizione della proprietà che contesta i tempi e gli effetti del provvedimento, mentre il cinema rimane chiuso fino a nuova disposizione.

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