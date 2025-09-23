Ispica, nuova regola sulla differenziata: stop ai rifiuti la domenica sul litorale

La raccolta differenziata sul litorale ispicese prosegue ma con una nuova regola applicata già da domenica scorsa. A sostenerlo il sindaco Innocenzo Leontini e l’assessore ai servizi ecologici, Marco Santoro, che assicurano, nel contempo, come il servizio di raccolta differenziata tramite postazioni fisse lungo la fascia costiera proseguirà in via sperimentale. Il primo cittadino ispicese parla di “risultati positivi per il territorio, grazie al comportamento responsabile di molti cittadini che stanno contribuendo al successo del progetto – afferma – per migliorare ulteriormente l’organizzazione ed evitare situazioni di disagio, è stata introdotta una nuova disposizione. Quella cioè del divieto di conferimento dei rifiuti nella giornata di domenica. Perché questa regola? Perché la domenica non è previsto alcun servizio, né lungo la fascia costiera né nel centro urbano e conferire rifiuti in assenza di servizio comporta accumuli, cattivi odori e degrado ambientale, che vogliamo prevenire in modo efficace. Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà l’applicazione di sanzioni”.

Si cambia registro, quindi, seppure solo in parte.

“L’attuale organizzazione fa parte di una sperimentazione legata alla stagione invernale e potrà essere modificata o adeguata in base alle esigenze operative e alle criticità che emergeranno durante l’attuazione – precisa l’assessore Marco Santoro – continueremo a garantire il massimo impegno e una presenza costante sul territorio, ma è essenziale il coinvolgimento di tutti i cittadini.Solo attraverso una collaborazione attiva sarà possibile assicurare un servizio efficiente, una costa pulita e un ambiente più decoroso per tutti”.

Ed i cittadini-utenti?

“Sospendete, se necessario, il servizio un giorno infrasettimanale, ma la domenica molti si recano in campagna o al mare e portarsi i rifiuti a casa non mi sembra normale. In ogni caso, i contenitori rimarrebbero solo un giorno con la spazzatura perché il lunedì potrebbero essere ritirati” – suggerisce Rosario Rustico che trova sulla sua stessa lunghezza d’onda Stefano Pitrolo il quale ricorda che “la domenica è il giorno in cui molte famiglie o gruppi si riuniscono nelle campagne per grigliare, pranzare o quant’altro ancora. L’accumulo dei rifiuti sarà inevitabile”.

