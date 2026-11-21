Comiso, mezza città bloccata dal rischio idraulico: lo studio arriva a gennaio

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C’è un pezzo di Comiso dove, da oltre due anni e mezzo, costruire o anche solo intervenire su una casa è diventato un percorso a ostacoli. È la vasta area compresa tra via Leonardo Sciascia, via Falcone, la Sp 22 e via Togliatti, che l’aggiornamento del Piano per l’assetto idrogeologico (Pai) dell’1 marzo 2024 ha classificato come «sito di attenzione» sotto il profilo idraulico.

La decisione, presa dall’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia, ha ristretto in modo importante le possibilità edificatorie della zona, frenando interventi edilizi e urbanistici e alimentando la preoccupazione di proprietari e cittadini. Ora il tema è arrivato sul tavolo della Terza commissione consiliare Lavori pubblici, Territorio e ambiente, presieduta da Gigi Bellassai.

Rischio idraulico a Comiso, lo studio atteso a gennaio

In commissione l’assessore Dante Di Trapani ha spiegato che al geologo Spataro è stato affidato lo studio idrogeologico dell’intero territorio comunale. Il lavoro rientra nel cammino verso il nuovo Piano urbanistico generale e la consegna è prevista per gennaio: sarà la base per leggere meglio le criticità idrauliche e orientare le scelte future.

L’assessore Roberto Cassibba ha invece annunciato l’avvio della progettazione delle opere di mitigazione del rischio. Il primo passo saranno gli studi di compatibilità e di invarianza idraulica, necessari per individuare le soluzioni tecniche più efficaci.

Il confronto con l’Autorità di bacino

Dalla seduta è emersa anche la necessità di un confronto diretto tra l’ufficio Urbanistica del Comune e l’Autorità di bacino. L’obiettivo è chiarire che cosa consente oggi la normativa e trovare strade che aiutino i cittadini a intervenire sugli immobili già esistenti. Un tema che riguarda da vicino una provincia fragile sul fronte idrogeologico.

Per Bellassai, capogruppo del Pd in Consiglio comunale, la questione «interessa una parte significativa della città». Il presidente ha accolto con favore sia gli studi legati al Pug sia il percorso per le opere di mitigazione, sottolineando che servono «indicazioni chiare e strumenti operativi» per ridurre le incertezze. La commissione, ha assicurato, seguirà passo dopo passo l’iter tecnico e amministrativo. Alla riunione hanno partecipato anche il vicepresidente Salvo Liuzzo e il consigliere Salvo Purromuto.

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