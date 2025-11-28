Raccolta differenziata: i Comuni iblei tra i migliori della Sicilia. Ecco i contributi erogati

Via libera all’erogazione dei contributi regionali per la gestione dei rifiuti. L’assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha disposto l’assegnazione di 45 milioni di euro complessivi ai Comuni dell’Isola: 25 milioni destinati alla copertura degli extracosti del conferimento e trattamento dei rifiuti, mentre 20 milioni vengono ripartiti tra gli enti locali che hanno superato la soglia del 60% di raccolta differenziata.

Tra i territori più virtuosi figura con forza la provincia di Ragusa, che registra percentuali elevate e contributi significativi distribuiti tra tutti i Comuni.

Ragusa e provincia: tutti i numeri della raccolta differenziata

I dati evidenziano una gestione complessivamente positiva nel territorio ibleo, con diversi Comuni sopra il 70%. Al vertice assoluto si conferma Monterosso Almo, che con una percentuale record del 78,61% riceve oltre 38 mila euro. Seguono Scicli con il 77,30% e 119.107 euro, e Acate, al 76,41%, con più di 64 mila euro assegnati.

Ecco il quadro completo della provincia di Ragusa con percentuali e somme destinate:

Monterosso Almo – 78,61% – € 38.724,78

Scicli – 77,30% – € 119.107,03

Acate – 76,41% – € 64.517,16

Giarratana – 75,58% – € 39.740,96

Chiaramonte Gulfi – 73,08% – € 56.327,51

Pozzallo – 72,81% – € 92.766,44

Comiso – 71,03% – € 130.652,76

Ragusa – 68,94% – € 276.204,56

Santa Croce Camerina – 68,16% – € 67.739,54

Ispica – 66,57% – € 84.800,75

Modica – 65,52% – € 208.130,19

Vittoria – 64,38% – € 249.248,91

Risorse importanti che permettono di sostenere i bilanci comunali e migliorare ulteriormente i servizi.

Colianni: “Risorse certe per chi ha affrontato criticità e per i Comuni virtuosi”

Soddisfazione da parte dell’assessore regionale Francesco Colianni, che ribadisce il valore strategico dell’intervento:

“La Regione conferma il proprio impegno a supportare gli enti locali nel settore dei rifiuti. Garantiamo stabilità e funzionalità al sistema sostenendo gli enti nella tutela degli equilibri di bilancio e incentiviamo la raccolta differenziata. I provvedimenti sui contributi consentono di assegnare risorse certe ai Comuni che hanno riscontrato criticità e a quelli che sono stati virtuosi”.

Un aiuto concreto per i territori e un incentivo alla sostenibilità

L’intervento della Regione rappresenta un passo importante verso una gestione più moderna e sostenibile del ciclo dei rifiuti.

La provincia di Ragusa, da anni tra le più attive nella raccolta differenziata, riceve una conferma concreta dell’impegno dimostrato e delle politiche ambientali adottate.

I fondi, destinati in parte alla copertura degli extracosti e in parte come premi ai Comuni più virtuosi, contribuiranno a migliorare infrastrutture, servizi e campagne informative.

