Premio “Eccellenze della Contea di Modica”: riconoscimento all’arcivescovo Corrado Lorefice

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MODICA – È stato conferito all’arcivescovo di Palermo, mons. Corrado Lorefice, il Premio “Eccellenze della Contea di Modica” per l’anno sociale 2025-2026, il riconoscimento istituito dal Lions Club Modica e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Un premio che ogni anno celebra personalità capaci di promuovere e valorizzare, attraverso il proprio operato, l’immagine e i valori del territorio della Contea di Modica.

Originario di Ispica e profondamente legato a Modica, dove ha svolto per anni il proprio ministero sacerdotale, mons. Lorefice è stato protagonista di una partecipata cerimonia che ha visto la presenza di numerose autorità civili e lionistiche. A illustrarne le motivazioni è stata la presidente del Lions Club Modica, Sonia Calabrese.

«Mons. Corrado Lorefice ha custodito con fierezza le radici iblee, portando nella sua missione l’autenticità e la sobrietà della Contea di Modica – ha sottolineato Calabrese –. Il suo ministero è fatto di passi concreti accanto agli ultimi, segno di una Chiesa che accoglie e cammina nelle periferie. In un tempo diviso, è voce di dialogo e costruttore di ponti, capace di unire e risvegliare le coscienze».

Nato a Ispica il 12 ottobre 1962, mons. Lorefice è stato ordinato sacerdote nella diocesi di Noto il 30 dicembre 1987. Nel corso del suo percorso ha affiancato all’attività pastorale un intenso impegno nella formazione e nella ricerca teologica. È stato a lungo vicerettore del Seminario vescovile di Noto e docente di Teologia morale. Nel 2009 ha conseguito il dottorato in Teologia con una tesi dedicata alla Chiesa dei poveri nel pensiero di Giuseppe Dossetti e del cardinale Giacomo Lercaro, temi che hanno profondamente caratterizzato il suo magistero.

Particolarmente significativo il legame con Modica. Tra il 2009 e il 2015 è stato parroco della Chiesa Madre di San Pietro Apostolo, vicario foraneo del vicariato di Modica e successivamente parroco-moderatore della parrocchia di San Paolo. Un servizio pastorale che ha lasciato un segno profondo nella comunità cittadina, che ancora oggi conserva un vivo ricordo della sua presenza.

Nel suo cammino ecclesiale si inserisce anche l’attenzione alla figura e alla testimonianza di don Pino Puglisi, cui ha dedicato studi e approfondimenti. Il 27 ottobre 2015 è arrivata la nomina di papa Francesco ad arcivescovo di Palermo e primate di Sicilia, seguita dall’ordinazione episcopale il 5 dicembre dello stesso anno nella cattedrale del capoluogo siciliano.

Da allora il suo ministero episcopale si è contraddistinto per l’attenzione rivolta ai giovani, ai poveri, ai detenuti e ai migranti. Un impegno che ha trovato ulteriore riconoscimento il 27 maggio scorso, quando è stato eletto presidente della Commissione episcopale per le Migrazioni della Conferenza Episcopale Italiana e della Fondazione Migrantes, assumendo una responsabilità di rilievo nazionale particolarmente significativa per una regione di frontiera come la Sicilia.

Proprio il tema delle migrazioni è stato al centro del dialogo che il giornalista Enzo Scarso ha intrattenuto con l’arcivescovo nel corso della manifestazione. Un confronto sui temi dell’accoglienza, della dignità umana e delle sfide che attraversano il Mediterraneo, ambiti nei quali mons. Lorefice è oggi considerato una delle voci più autorevoli del panorama ecclesiale italiano. Un magistero che invita a guardare alle persone, alle loro storie e alle loro sofferenze prima ancora che ai numeri e alle statistiche.

Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Modica Maria Monisteri, il sindaco di Ispica Pierenzo Muraglie, la presidente del Consiglio comunale di Modica Maria Cristina Minardo e il governatore eletto del Distretto Lions Sicilia Walter Buscema, insieme a numerosi soci Lions provenienti dal territorio.

Particolarmente emozionante il momento conclusivo della serata, quando all’arcivescovo è stato consegnato il mosaico in carta colorata “Un mare di abbracci”, realizzato dalla Cooperativa Filotea nell’ambito del progetto “SAI MSNA Inshallah” di Ispica dedicato all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. L’opera, guidata dal maestro d’arte camerunense Gilbert Ghislain Mbia Mbia, rappresenta un forte messaggio di inclusione e solidarietà, perfettamente in sintonia con l’impegno pastorale di mons. Lorefice e con il suo costante richiamo alla cura degli ultimi e dei più fragili.

Con il conferimento del Premio “Eccellenze della Contea di Modica”, il Lions Club ha voluto rendere omaggio non solo al prestigioso percorso ecclesiale dell’arcivescovo di Palermo, ma anche al profondo legame che continua a unirlo alla sua terra d’origine e ai valori di accoglienza, dialogo e servizio che ne hanno contraddistinto l’intera esperienza umana e pastorale.



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