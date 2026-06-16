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Scicli ritrova la sua memoria: in mostra le immagini del Novecento
16 Giu 2026 10:38
La mostra sarà inaugurata giovedì, alle 18.30, nello spazio multifunzionale della Fondazione Confeserfidi in via Arco Castro. “Archivio vivo, la memoria che ritorna” è il titolo dell’esposizione che conterrà materiale fotografico d’archivio e da collezione collocato fra i primi del Novecento fino agli anni Sessanta. Foto che raccontano la Scicli com’era e momenti di vita di famiglie del posto. La mostra ospiterà la raccolta dell’archivio privato della famiglia Trovato. Rimarrà aperta fino al 5 luglio dal lunedì al giovedì e dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
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