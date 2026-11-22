Una cartella di pagamento arrivata nella cassetta della posta, una multa di tre anni fa che torna a bussare. A Ragusa sono in molti, in questi giorni, a fare i conti con le richieste di riscossione legate ai verbali del 2023. Per loro il Comando di Polizia locale ha aperto uno sportello apposito all’Ufficio Verbali, con orari prolungati.
A che cosa serve lo sportello per i verbali del 2023
Lo sportello di front-office è stato istituito per dare chiarimenti e assistenza sulle posizioni finite in riscossione. Chi ha ricevuto la cartella può presentarsi e chiedere che la propria situazione venga verificata.
Conviene portare con sé tutta la documentazione utile. Serve a dimostrare, quando è il caso, che il debito non esiste o che la somma richiesta è già stata pagata. Allo stesso sportello si può anche chiedere la rateizzazione dell’importo.
Giorni e orari dell’Ufficio Verbali
Per venire incontro ai cittadini, l’ufficio riceve il pubblico cinque giorni la settimana, con una doppia fascia:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30.
L’apertura pomeridiana di due giorni pensa soprattutto a chi lavora la mattina e non potrebbe altrimenti presentarsi allo sportello.
Dietro quei numeri ci sono però le singole posizioni dei cittadini. Ed è proprio lì che lo sportello vuole intervenire: verificare caso per caso, prima che una cartella si trasformi in un problema più grande.
# Enzo Scarso – Biografia
**Enzo Scarso è un giornalista, laureato in scienze giuridiche per le imprese, esperto di marketing, comunicazione strategica e relazioni pubbliche, con una consolidata esperienza nel mondo dell'editoria, dell'impresa e delle istituzioni.** La sua attività professionale si sviluppa prevalentemente in Sicilia, dove ha costruito un percorso che intreccia informazione, comunicazione aziendale, progettazione culturale e valorizzazione del territorio.
Giornalista multimediale, è direttore responsabile della testata online **RagusaOggi.it**, punto di riferimento dell'informazione nella Sicilia sudorientale. Nel corso della sua carriera ha collaborato con diverse realtà editoriali e televisive regionali, tra cui Video Mediterraneo, maturando competenze nella produzione di contenuti giornalistici, nella comunicazione digitale e nei nuovi linguaggi dell'informazione. È inoltre legato al progetto editoriale e di promozione enogastronomica Stradamangiando.it.
Parallelamente all'attività giornalistica, ha sviluppato una significativa esperienza nella **comunicazione d'impresa e nel marketing strategico**. Dal 2019 opera nell'ambito del marketing, della comunicazione e delle pubbliche relazioni di Coop Gruppo Radenza, una delle principali realtà della grande distribuzione organizzata in Sicilia. In precedenza, dal 2011 al 2019, ha curato il marketing e la comunicazione di Avimecc S.p.A., importante azienda del settore agroalimentare.
La sua esperienza comprende anche l'ideazione, la gestione e la promozione di iniziative culturali, educative ed espositive. È amministratore di Buattalab S.r.l. e project manager de **La Casa delle Farfalle**, progetto itinerante dedicato alla divulgazione naturalistica e all'educazione ambientale, che coniuga conoscenza scientifica, esperienza immersiva e valorizzazione dei luoghi che lo ospitano.
Un capitolo significativo della sua biografia è rappresentato dall'**impegno politico e istituzionale nella città di Modica**. Ha ricoperto la carica di assessore comunale e quella di presidente del Consiglio comunale, incarico nel quale è stato riconfermato nel 2007. Un'esperienza che gli ha consentito di approfondire i meccanismi della pubblica amministrazione, delle relazioni istituzionali e della rappresentanza del territorio.
Nel corso degli anni ha inoltre condotto e coordinato manifestazioni, incontri pubblici, eventi culturali e iniziative di promozione territoriale, collaborando con istituzioni, imprese e organizzazioni
Dal 23 al 29 novembre l'Asp di Ragusa aderisce all'(H) Open Week di Fondazione Onda: consulenze negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria, punti informativi nei consultori di Comiso e Vittoria, incontri nelle scuole e workshop al Centro Commerciale Culturale.