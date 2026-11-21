Ragusa, il sottopasso della stazione prende forma: bus e treni più vicini

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RAGUSA – Il sottopasso ferroviario che dovrà unire la nuova autostazione dell’ex Scalo Merci con la stazione Fs e l’area di Piazza Stazione comincia a prendere forma.

Una foto scattata in questi giorni, che RagusaOggi pubblica, mostra lo stato del cantiere: le opere sono ormai ben visibili e il collegamento sta assumendo una configurazione concreta, anche se i lavori non sono ancora conclusi e servirà ancora tempo prima che il passaggio possa essere utilizzato.

È uno degli interventi più importanti nel ridisegno della mobilità di questa parte di Ragusa, perché il sottopasso non servirà soltanto a mettere in comunicazione bus e treni.

Una volta completato, permetterà infatti di passare direttamente dall’area di via Scalo Merci e via Archimede, dove si trova il nuovo terminal degli autobus, al versante della stazione ferroviaria e di Piazza Stazione, con il suo parcheggio interrato e con un accesso molto più immediato verso il centro cittadino, viale Tenente Lena, viale Sicilia e le strade circostanti.

Dal terminal bus a Piazza Stazione senza dover aggirare la ferrovia

È proprio questo il valore dell’opera.

Il terminal degli autobus è entrato in funzione nell’estate del 2025 nell’area dell’ex Scalo Merci. La nuova struttura ha concentrato in una zona centrale della città sia il trasporto urbano sia quello extraurbano, ma il sistema è rimasto finora incompleto proprio per la mancanza di un collegamento pedonale diretto con l’altro lato della ferrovia.

Il sottopasso dovrebbe eliminare questa separazione.

Chi arriverà in autobus potrà raggiungere con maggiore facilità la stazione ferroviaria e la parte centrale della città. Allo stesso modo, chi utilizza i pullman potrà lasciare l’auto nel parcheggio di Piazza Stazione e raggiungere a piedi il terminal senza dover compiere percorsi più lunghi attorno all’area ferroviaria.

Un collegamento utile anche per chi si muove semplicemente tra i quartieri circostanti: l’obiettivo indicato fin dall’inizio dal Comune era quello di mettere in relazione in pochi minuti l’area di via Archimede con viale Tenente Lena e quella di via Carducci con Piazza Stazione.

I lavori entrati nel vivo nel 2026

Il sottopasso era stato annunciato già in occasione dell’inaugurazione del terminal, nel luglio 2025. In quella occasione il Comune aveva spiegato che l’opera sarebbe stata realizzata da Rfi, completando il progetto di trasformazione dell’ex Scalo Merci in un nodo della mobilità cittadina.

Nei mesi successivi l’intervento ha superato la fase progettuale ed è entrato in quella operativa.

A marzo di quest’anno il Comune aveva disposto anche una deroga ai limiti acustici per consentire lavori notturni legati alla demolizione del secondo binario della stazione e alla realizzazione del sottopasso.

Da allora il cantiere è andato avanti e l’immagine di questi giorni consente adesso di vedere materialmente l’avanzamento dell’opera.

Un tassello importante anche per il problema dei parcheggi

Il collegamento con Piazza Stazione avrà anche un’altra funzione importante: utilizzare meglio un parcheggio che si trova a pochi passi dal terminal ma che, senza un attraversamento diretto della ferrovia, risulta molto meno comodo per i pendolari.

Il problema era emerso con particolare evidenza nei mesi scorsi, quando l’aumento delle auto attorno alla nuova autostazione aveva creato difficoltà sia ai residenti di via Scalo Merci sia a chi ogni giorno utilizza gli autobus.

Lo stesso Comune, intervenendo sulla riorganizzazione degli stalli della zona, aveva indicato proprio il completamento del sottopasso come una delle soluzioni destinate a cambiare l’assetto della sosta: il collegamento consentirà infatti di sfruttare molto più facilmente il parcheggio di Piazza Stazione dal lato opposto dei binari.

Il nodo intermodale comincia a completarsi

Il progetto complessivo punta quindi a concentrare nello stesso quadrante terminal degli autobus, stazione ferroviaria, parcheggio e collegamenti pedonali verso il centro.

Il terminal è già operativo. Il sottopasso è in costruzione. Parallelamente Rfi sta portando avanti gli interventi di adeguamento della stazione ferroviaria nell’ambito del più ampio progetto della metroferrovia di Ragusa.

Non siamo ancora alla fine dei lavori e la foto di oggi non significa che l’apertura sia imminente. Ma rispetto alle immagini dei primi mesi di cantiere, il cambiamento è evidente: quel collegamento che per anni è rimasto sulla carta oggi sta prendendo forma sotto i binari della stazione di Ragusa. (Foto di Giovanni Gurrieri)

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