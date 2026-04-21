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Scalo Merci e parcheggi nel caos: arriva la correzione del Comune e una nuova fermata bus
21 Apr 2026 16:55
A Ragusa il caso parcheggi in zona Scalo Merci entra in una nuova fase. Dopo le polemiche dei pendolari e le criticità emerse nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale interviene annunciando modifiche immediate e una novità destinata a incidere sulla viabilità dell’area.
A fare chiarezza è l’assessore alla Polizia Locale Giovanni Gurrieri, che definisce il provvedimento sugli stalli riservati ai residenti come “una scelta provvisoria e sperimentale”, destinata a essere rivista alla luce delle difficoltà riscontrate.
Parcheggi riservati, il Comune apre alle modifiche
Il nodo principale riguarda gli stalli lungo via Scalo Merci, riservati ai residenti senza una valutazione pienamente adeguata dell’impatto sui pendolari. Una decisione che ha generato disagi già nelle prime ore del mattino, con automobilisti in difficoltà nel trovare soluzioni di sosta alternative.
L’amministrazione, però, non chiude alla revisione. Anzi, conferma che sono già in corso valutazioni per modificare gli orari di validità del provvedimento e correggere eventuali criticità emerse sul campo.
Nuova fermata in via G. Di Vittorio: svolta per i pendolari
La vera novità arriva sul fronte trasporti. Da giovedì sarà attivata una nuova fermata del servizio extraurbano in via G. Di Vittorio, nel quartiere Zama, all’altezza del civico 118.
Una scelta strategica che permetterà ai pendolari di utilizzare i collegamenti verso Catania senza dover necessariamente raggiungere il terminal dello Scalo Merci, alleggerendo così il traffico e la pressione sui parcheggi.
Obiettivo: meno traffico in attesa del sottopasso
L’intervento rientra in una visione più ampia legata alla futura realizzazione del sottopasso che collegherà lo Scalo Merci con il parcheggio di Piazza Stazione. Un’opera attesa da tempo, che dovrebbe risolvere in maniera strutturale i problemi di mobilità della zona.
Nel frattempo, però, il Comune punta su soluzioni temporanee per gestire l’emergenza quotidiana.
Resta ora da capire se le modifiche annunciate riusciranno davvero a ridurre i disagi vissuti dai pendolari o se serviranno ulteriori interventi per riportare equilibrio in una delle aree più delicate della viabilità cittadina.
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