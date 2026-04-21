Parcheggi nel caos all’alba: pendolari in difficoltà dopo le nuove strisce per residenti in via Scalo Merci

Sono le 5:40 del mattino quando gran parte della città di Ragusa dorme ancora, ma per molti pendolari la giornata è già iniziata nel peggiore dei modi. In via Scalo Merci scoppia il caso parcheggi dopo la recente riorganizzazione degli stalli: un intero lato della strada è stato riservato ai residenti, generando disagi immediati per chi ogni giorno utilizza l’auto per lavoro o per raggiungere i mezzi pubblici.

La situazione, già complessa prima dell’introduzione delle nuove strisce gialle, è rapidamente diventata insostenibile. I pendolari denunciano l’impossibilità di trovare parcheggio nelle prime ore del mattino e sottolineano come non sia praticabile lasciare l’auto sulle strisce blu per l’intera giornata lavorativa, spesso superiore alle 10-12 ore.

La protesta dei pendolari: “Servono soluzioni immediate”

Il malcontento cresce e si trasforma in una richiesta urgente di intervento da parte delle autorità competenti. Secondo quanto segnalato dai cittadini, la decisione di destinare numerosi stalli esclusivamente ai residenti non sarebbe stata accompagnata da una reale valutazione del fabbisogno complessivo dell’area.

La conseguenza è un effetto domino che penalizza soprattutto chi utilizza quotidianamente i trasporti extraurbani, creando un disagio diffuso che rischia di aggravarsi nei prossimi giorni.

DI contro i residenti avevano chiesto di poter avere dei posti riservati proprio perché la zona è presa d’assalto dalle automobili dei pendolari.

Le possibili alternative: terminal e nuove fermate

Tra le proposte avanzate dai pendolari emerge con forza la necessità di riorganizzare il sistema dei trasporti e dei parcheggi. In particolare viene indicata come soluzione concreta il ritorno al vecchio terminal di via Zama, dove sarebbero presenti numerosi posti auto attualmente inutilizzati.

Un’altra ipotesi riguarda l’introduzione di una fermata in via G. Di Vittorio, in prossimità del palazzetto dello sport, che consentirebbe di alleggerire la pressione su via Scalo Merci e distribuire meglio i flussi di traffico.

Nel dibattito entra anche il ruolo delle aziende di trasporto, come Etna Trasporti, chiamate in causa dai cittadini affinché collaborino attivamente alla ricerca di soluzioni più funzionali.

Insomma c’è la nuova stazione ma non c’è adeguato numero di parcheggi. Ci sarebbe anche il parcheggio sotterraneo, di piazza del Popolo-piazza Stazione, accanto alla stazione ferroviaria che è accanto alla nuova stazione degli autobus. Ma i lavori per il sottopassaggio sono purtroppo partiti in ritardo e si completeranno entro l’anno. Dunque nei fatti un ampio parcheggio c’è, tra l’altro poco usato, ma attualmente non è ben collegato.

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