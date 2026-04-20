Docente vittoriese salva i suoi alunni durante una gita scolastica a Praga

Un docente vittoriese salva gli alunni della sua classe durante una gita scolastica a Praga. Domenico Lucifora, 33 anni, originario di Vittoria, insegna a Parabiago, popoloso centro dell’hinterland milanese, che fa parte della città metropolitana di Milano.

La classe del liceo cavalieri di Parabiago si trovava in gita a Praga: durante un trasferimento in pullman Lucifora, che era seduto nei sedili anteriori, si è accorto che qualcosa non andava, ha chiamato l’autista, ma questi era privo di sensi. Con prontezza di spirito si è lanciato sul volante ed è riuscito con un piede ad azionare il pedale del freno e poi il freno a mano, riuscendo a rallentare la corsa e a condurre poi il pullman verso una corsia d’emergenza. Il suo gesto, compiuto insieme alle colleghe Miriam Morsani e Federica Verzaro, ha evitato il peggio. Nessuno si è fatto male, solo attimi di panico e di comprensibile terrore. La preside dell’Istituto ha proposto i tre docenti per un encomio al ministero dell’Istruzione, mentre la regione ha già fatto arrivare un ringraziamento ufficiale per i tre eroici docenti. L’autista che aveva accusato il malore è stato soccorso e portato in ospedale, mentre poco dopo un altro autista gli è subentrato permettendo all’autobus di riprendere il viaggio. Gli studenti in gita a Praga sono già rientrati nel comune milanese.

La notizia ha avuto grande eco nel milanese ed è stata pubblicata dai giornali della Lombardia.

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