Pozzallo in lutto per Suor Grazia Colombo: addio alla storica direttrice dell’Istituto Salesiano

Profondo cordoglio a Pozzallo per la scomparsa di Suor Grazia Colombo, già direttrice dell’Istituto Salesiano delle Figlie di Maria Ausiliatrice. Una figura molto amata e stimata, che per anni ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la comunità educativa e cittadina.

La notizia della sua morte ha suscitato commozione in tutta la città, dove suor Grazia era nata e a cui è rimasta sempre profondamente legata, anche dopo i numerosi anni di servizio trascorsi nella sua missione religiosa ed educativa.

Un’eredità educativa che ha segnato generazioni

Nel corso della sua lunga attività, Suor Grazia Colombo ha formato intere generazioni di giovani, accompagnandoli nel percorso di crescita umana e spirituale secondo i valori della tradizione salesiana. Il suo impegno costante si è tradotto in una presenza discreta ma incisiva, fatta di ascolto, dedizione e attenzione verso i più piccoli.

L’Istituto Salesiano di Pozzallo, sotto la sua direzione, è stato per anni un luogo di formazione e crescita, in cui educazione e fede si sono intrecciate in modo profondo e autentico.

Il cordoglio della città e delle istituzioni

Il dolore per la sua scomparsa è stato espresso anche dal sindaco Roberto Ammatuna, che ha voluto ricordare il valore umano e educativo della religiosa, sottolineando il contributo fondamentale offerto alla comunità locale.

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