La top escort di lusso rivela: “A Ragusa ho ricevuto 70 uomini focosi”. La settimana scorsa VIDEO

RAGUSA – Ragusa finisce ancora una volta sotto i riflettori nazionali, stavolta per una dichiarazione destinata a far discutere. Bianca Laureano, 35 anni, italo-brasiliana, indicata come “top escort 2025” da alcuni portali di settore, durante un’intervista radiofonica ha raccontato il suo recente tour in Sicilia, soffermandosi in particolare sulla tappa ragusana.

Secondo quanto dichiarato nel corso della trasmissione La Zanzara su Radio24, la donna avrebbe trascorso quindici giorni nel territorio ibleo, incontrando ogni giorno tra cinque e sei clienti. Numeri che, facendo un rapido calcolo, porterebbero a circa 70 uomini ricevuti durante il soggiorno tra Ragusa e provincia.

Ma il dato che ha fatto più rumore è un altro: il giudizio sui clienti locali. “I maschi ragusani sono focosi”, avrebbe raccontato ai conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo, sottolineando l’entusiasmo e la partecipazione riscontrati durante la permanenza nel Sud Est siciliano.

Non solo città capoluogo. Bianca ha spiegato che molti clienti sarebbero arrivati anche da diversi centri della provincia, citando località come Vittoria, Pozzallo e Scicli. Un dettaglio che conferma il richiamo esercitato dalla sua presenza nel territorio durante quei giorni.

Le dichiarazioni, come prevedibile, stanno facendo discutere tra curiosità, ironia e commenti social. C’è chi scherza sul “primato passionale” dei ragusani e chi invece critica l’esposizione mediatica della vicenda. Di certo, ancora una volta, Ragusa viene descritta come una terra calorosa e vivace, capace di attirare attenzioni anche fuori dai soliti circuiti turistici.

Bianca Laureano, nel corso dell’intervista, ha parlato apertamente della sua attività, sostenendo di aver scelto liberamente questa professione e di girare regolarmente l’Italia organizzando tour in varie città. Tra le mete citate anche Pescara, Civitanova e appunto Ragusa.

Al di là delle polemiche, resta il clamore mediatico di una frase destinata a rimbalzare online: “A Ragusa ho ricevuto 70 uomini focosi”. Una provocazione, un racconto di costume o semplice marketing personale? Il dibattito è aperto.

Le frasi che fanno discutere

Nel corso dell’intervista ripresa anche da Dagospia, Bianca Laureano ha affrontato senza filtri anche aspetti personali e professionali della sua vita.

Il rapporto con i figli

Ha raccontato di avere due figli di 18 anni e di aver sempre parlato apertamente con loro della propria attività: secondo il suo racconto, i ragazzi conoscerebbero la sua scelta e la accetterebbero serenamente.

Il lavoro e la libertà di scelta

Bianca ha spiegato di preferire questa professione ad altri impieghi tradizionali, sostenendo che le permetterebbe di gestire in autonomia orari, clienti e spostamenti in tutta Italia.

Quanto guadagna

Durante la trasmissione ha dichiarato di poter arrivare anche a 20 mila euro al mese, precisando che per lei non sarebbe solo una questione economica, ma anche una scelta personale di stile di vita.

I tour in Italia

Tra le città citate nel suo giro di appuntamenti figurano Pescara, Civitanova e Ragusa, dove ha raccontato di aver registrato una forte richiesta.

GUARDA IL VIDEO da Youtube – Zanzara Republic

© Riproduzione riservata