Due auto distrutte da un incendio in corso Indipendenza ad Acate: i vigili del fuoco hanno lavorato fino alle 4.30, indagano i CC

Decidi tu come informarti su Google.

Aggiungi RagusaOggi alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente. AGGIUNGI

Due automobili sono state distrutte da un incendio divampato nella notte in corso Indipendenza, ad Acate. Il rogo, secondo i primi accertamenti, avrebbe avuto origine da un’Audi Q8 parcheggiata all’altezza del civico 201 e si sarebbe successivamente propagato a una seconda vettura, una Ford Puma, anch’essa parcheggiata nelle immediate vicinanze.

L’allarme è scattato intorno alle 2.45, quando alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è stata segnalata la presenza di alcune autovetture in fiamme. La squadra del distaccamento di Vittoria, che in quel momento era diretta a Scoglitti per un altro intervento, è stata immediatamente dirottata sul posto.

All’arrivo dei soccorritori, entrambe le vetture, risultate essere a noleggio, erano già avvolte dalle fiamme. Il fuoco aveva inoltre raggiunto il portone d’ingresso e le persiane dell’abitazione prospiciente, facendo temere conseguenze più gravi.

I Vigili del Fuoco hanno rapidamente avviato le operazioni di spegnimento, verificando contestualmente che i residenti dell’immobile fossero al sicuro all’esterno dell’abitazione. Grazie al tempestivo intervento, l’incendio non ha provocato ulteriori danni strutturali all’edificio.

Le due auto sono andate completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Vittoria e della Stazione di Acate, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause del rogo.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, non si esclude la matrice dolosa dell’incendio. Le indagini sono in corso per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabili.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area si sono concluse intorno alle 4.30 del mattino.

© Riproduzione riservata