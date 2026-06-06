Vittoria avrà la diciannovesima farmacia. Ma la realizzerà in aperta campagna, vicino all’aeroporto di Comiso

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Una nuova farmacia a Vittoria. Sorgerà fuori dal perimetro urbano, nella zona di contrada Boscorotondo, quasi al confine con il territorio di Comiso e vicino all’aeroporto. Si tratta di una zona a metà strada tra Comiso e Pedalino, a notevole distanza dal centro abitato dei Vittoria, circa 7/8 chilometri.

La città ha visto crescere negli anni la sua popolazione e, per legge, ha diritto all’apertura di una nuova farmacia. La normativa prevede che ci sia una farmacia ogni 3300 abitanti. Per Vittoria, che oggi ha 18 farmacie, scatterà la diciannovesima. La scelta dell’ubicazione non è stata facile poiché una nuova farmacia rappresenta una concorrenza per le altre già in attività nella zona e, pur in assenza di posizioni ufficiali, le pressioni indirette e le proposte sottotraccia sono state tante. E hanno condotto, per ultimo, alla scelta di una zona, quella di Boscorotondo, molto lontana dal centro abitato e che dovrà servire un altro tipo di utenza.

La nascita della diciannovesima farmacia a Vittoria ha seguito un iter travagliato. La giunta presieduta da Francesco Aiello aveva presentato una proposta individuando nella zona cosiddetta “Madonna della Salute l’area dove doveva sorgere una nuova farmacia, con la possibilità che essa venisse ubicata nell’ampio e popoloso quartiere della periferia in direzione di Acate, compresa tra via Diaz e quartiere Marangio. Questa previsione aveva suscitato alcune perplessità, anche tra alcuni esercenti di farmacia.

L’emendamento per far sorgere la nuova farmacia nella zona di Boscorotondo (dove si trovano numerose abitazioni di cittadini comisani e alcune attività produttive e ricettive), è stato presentato dalla presidente del consiglio comunale Concetta Fiore e dal consigliere/assessore Fabio Prelati. L’emendamento aveva anche il sostegno di Federfarma e dei farmacisti di Vittoria, le cui sitanze andavano in quella direzione. In aula, è stato votato con dieci voti favorevoli, raccogliendo anche il consenso dei consiglieri di Fratelli d’Italia e della destra, che avevano presentato una proposta analoga. Assenti gli altri consiglieri di maggioranza e di opposizione.

Un’altra proposta era stata presentata da alcuni consiglieri di opposizione dell’aera di centro-sinistra: Bianca Mascolino, Sara Siggia, Valentina Argentina e l’indipendente Agata Iaquez, fuoriuscita due anni fa dalla maggioranza. Le quattro consigliere avevano proposto di ubicare la nuova famracia a Scoglitti, che però ha una popolazione di 3700 abitanti, che non darebbe diritto a una seconda farmacia oltre quella esistente. Che però, durante il periodo estivo, soffre oltremodo, poiché i villeggianti diventano 20/30.000. davanti all’unica farmacia sui formano spesso delle code di persone in attesa, spesso per lungo tempo sotto il sole. Molti preferiscono recarsi a Vittoria per acquistare i farmaci. Una nuova farmacia a Scoglitti, soprattutto in estate, servirebbe come il pane. Mascolino e le altre tre consigliere volevano far fronte proprio alla difficile situazione di Scoglitti. Ma il loro emendamento è stato respinto.

La proposta approvata ieri sera scatena molte perplessità. C’è chi teme che il bando per l’assegnazione della nuova farmacia possa andare a vuoto. Perché investire in una zona esterna al perimetro urbano, senza nessun centro abitato vicino ?

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