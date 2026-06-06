Aggredisce i poliziotti con un coltello da 18 cm: arrestato 22enne a Vittoria

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Momenti di forte tensione a Vittoria, dove la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un giovane di 22 anni, accusato di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e porto abusivo di arma bianca.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, effettuata dal personale di una struttura di ospitalità per stranieri, dopo una situazione di forte agitazione all’interno dell’edificio.

Giunti sul posto, gli agenti delle Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria hanno subito riscontrato evidenti danni agli arredi della struttura, segno di una precedente azione violenta. Nel momento in cui i poliziotti hanno richiesto le generalità del giovane, la situazione è rapidamente degenerata.

Il 22enne avrebbe infatti assunto un comportamento aggressivo e minaccioso nei confronti degli operatori, fino a estrarre improvvisamente un coltello a scatto lungo circa 18 centimetri, occultato all’interno della felpa, puntandolo contro gli agenti.

Grazie alla prontezza e alla professionalità degli operatori, l’uomo è stato immediatamente disarmato e immobilizzato, evitando conseguenze più gravi e riportando la situazione sotto controllo.

Alla luce dei fatti accertati, il giovane è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa, trasferito in carcere in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

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