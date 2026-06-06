Droga in una struttura ricettiva del centro storico di Ragusa: arrestato 22enne

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Un controllo apparentemente di routine si è trasformato in un’operazione antidroga che ha portato all’arresto di un giovane di 22 anni, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio nel centro storico cittadino.

I militari stavano effettuando servizi mirati quando hanno fermato il giovane per un controllo. Fin dai primi momenti, il suo atteggiamento particolarmente nervoso ha attirato l’attenzione dei Carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti attraverso una perquisizione personale.

All’interno di un marsupio è stata trovata una dose di hashish destinata all’uso personale. Tuttavia, durante le fasi di identificazione e verbalizzazione, le informazioni poco chiare fornite dal giovane riguardo al proprio domicilio e il comportamento poco collaborativo hanno insospettito ulteriormente gli investigatori.

Dopo una rapida attività di verifica, i militari sono riusciti a individuare il luogo in cui il 22enne alloggiava, una struttura ricettiva situata in via Ciullo D’Alcamo. La successiva perquisizione della stanza ha confermato i sospetti.

All’interno dell’alloggio sono stati sequestrati circa 23 grammi di hashish, 8 grammi di cocaina e 7 grammi di crack, oltre a materiale ritenuto utile per il taglio e il confezionamento delle sostanze stupefacenti.

Alla luce degli elementi raccolti, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del giovane per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

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