Notte di terrore a Vittoria: ladro entra in casa e tenta di strangolare una donna

Rapinatori in azione nel centro storico di Vittoria. Ma stavolta il malvivente ha persino tentato di strangolare la sua vittima, che ha reagito e lo ha messo alla fuga.

Stavolta i malviventi (o il malvivente se – come sembra – si è trattato di un rapinatore solitario) hanno preso di mira la casa di Dino Genovese, l’artigiano ebanista morto poco più di un mese fa. L’uomo sarebbe riuscito a scardinare la porta d’ingresso della casa di Genovese, rompendo anche il vetro ed è penetrato all’interno mettendo a soqquadro la casa e rubando pochi spiccioli. Poi, invece di fuggire, si è avvicinato al letto dove dormiva la figlia, avvinghiandola al collo forse nel tentativo di strangolarla. La donna ha reagito riuscendo persino a mordere la mano dell’uomo che ha lasciato la presa. Poi è riuscita a fuggire in strada, dopo una breve colluttazione. In strada la donna è svenuta ed è stata soccorsa da alcuni vicini che hanno sentito le urla nel cuore della notte. La donna è stata caricata in ambulanza e trasportata in ospedale a Vittoria. La prognosi per lei è di 5 giorni: i sanitari hanno trovato i segni delle mani sul collo, ma per fortuna la donna è riuscita a divincolarsi e a evitare il peggio.

L’episodio è stato denunciato ai carabinieri, che conducono le indagini. L’episodio si è verificato l’8 aprile, ma la notizia è trapelata solo ora.

Pare che l’episodio non sia l’unico e che altrui furti, o tentativi di effrazione, o furti mancati si sono verificati spesso nelle ultime settimane. Ma in quest’episodio l’ignoto malvivente ha osato di più, aggredendo la donna che per fortuna è riuscita a fuggire.

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