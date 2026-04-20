La Sicilia sbarca in tv: due anni da protagonista sulle reti Rai. Palermo capitale del Capodanno

La Sicilia si prepara a conquistare milioni di telespettatori in Italia e all’estero grazie a una nuova strategia di comunicazione su scala nazionale. È stata firmata a Palazzo d’Orleans la convenzione tra il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’amministratore delegato di Rai Com Giuseppe Sergio Santo per la promozione dell’isola sulle reti Rai nel biennio 2026-2027.

L’accordo punta a valorizzare le bellezze naturali, culturali e gastronomiche della Sicilia attraverso un’ampia presenza nei principali programmi televisivi, radiofonici e digitali del servizio pubblico.

La Sicilia nei programmi Rai più seguiti

Nel corso dei prossimi due anni, l’isola sarà raccontata attraverso spazi dedicati e “cartoline” all’interno di trasmissioni di grande successo come Ballando con le stelle, Unomattina, Linea Verde, È sempre mezzogiorno e Geo.

La promozione coinvolgerà anche la radio, le piattaforme digitali come RaiPlay e programmi destinati al pubblico internazionale, ampliando la visibilità dell’isola oltre i confini nazionali.

Capodanno Rai in Sicilia: Palermo protagonista

Tra gli appuntamenti più attesi, spicca il grande evento televisivo di fine anno. Il celebre programma L’anno che verrà sarà trasmesso per due anni consecutivi dalla Sicilia.

Sarà Palermo a ospitare la prima edizione, diventando il palcoscenico da cui verrà salutato il 2026 e accolto il 2027, con una serata destinata a raggiungere milioni di spettatori.

Turismo e sviluppo: la strategia della Regione

«Un invito a visitare la Sicilia – ha dichiarato Schifani – che sarà ribadito per due anni attraverso le trasmissioni Rai». L’obiettivo è rafforzare l’immagine dell’isola come destinazione turistica d’eccellenza, facendo leva su cultura, paesaggi e tradizioni.

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